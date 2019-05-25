 У НАТО узгодили реакцію на вихід РФ з ракетного договору | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.06.2019

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Новини

У НАТО узгодили реакцію на вихід РФ з ракетного договору

Міністри оборони країн-членів НАТО узгодили різні політичні та військові заходи для посилення оборони проти нової російської ракетної системи.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг

Міністри оборони країн-членів Північноатлантичного альянсу (НАТО) на зустрічі у Брюсселі в середу, 26 червня, домовилися про пакет різних заходів з метою зміцнення оборони проти нової російської ракетної системи. В Альянсі наголосили, що Москва до 2 серпня ще може врятувати Договір про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності (ДРСМД), повернувшись до дотримання його умов, однак НАТО готується до того, що угода втратить чинність.

"Ми домовилися про широкий спектр заходів: політичні та військові заходи, навчання, розвиток протиракетної оборони, звичайних та інших озброєнь", - заявив за підсумками зустрічі генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, цитує агентство AFP. За його словами, деякі з цих заходів будуть довгостроковими, а інші можна буде реалізувати в короткий термін. Також НАТО має намір зосередитися на розвідці та спостереженні.

Водночас Столтенберг запевнив, що НАТО не відповідатиме дзеркально на дії Росії. Також Альянс не має наміру розміщувати нові ядерні ракети в Європі. За словами генсека, мета НАТО - забезпечити надійне стримування без нової гонки озброєнь.

Тим часом у Москві заявили, що уважно стежать за реакцією НАТО. "Ми готові до всіх варіантів", - сказав заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков, цитує агентство dpa з посиланням на ТАСС. За його словами, відповідальність за погіршення військових і політичних відносин "безумовно лежить на США та їхніх союзниках".

DW.COM

З 2 лютого Вашингтон призупиняє участь у Договорі про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності. Якщо протягом шести місяців Росія не почне дотримуватися угоди, цей договір втратись силу, заявив Майк Помпео. (01.02.2019)

У НАТО до серпня намагатимуться переконати Росію зберегти Договір про РСМД і поки будуть роздумувати над заходами у відповідь. Міністерка оборони Німеччини фон дер Ляєн не виключила жодних варіантів реакції. (13.02.2019)

Історія ракетного договору

Нагадаємо, 1 лютого держсекретар США Майкл Помпео оголосив про призупинення участі США у ДРСМД. Наступного дня президент РФ Володимир Путін теж заявив, що його країна призупинить участь у договорі. США та союзники в НАТО закидали Москві порушення договору, зокрема, через виробництво Росією ракети SSC-8 . Москва заперечує порушення умов договору.

До підписання ДРСМД у 1987 році Північноатлантичний альянс розміщував ракети в Європі у відповідь на загрозу застосування ракет з боку СРСР. Ракети середньої дальності вважаються найбільш небезпечними, оскільки здатні досягати цілей упродовж декількох хвилин і не залишають супротивникові шансів підготуватися до удару й відбити його.

Цей договір був підписаний генеральним секретарем ЦК КПРС Михайлом Горбачовим і президентом США Рональдом Рейганом 8 грудня 1987 року.

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