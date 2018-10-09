 У НАТО попередили Україну, що зволікання з реформою СБУ підірве довіру | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.10.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

У НАТО попередили Україну, що зволікання з реформою СБУ підірве довіру

Україні недоцільно відкладати реформування Служби безпеки України, бо це може підірвати довіру до неї в очах її союзників, вважає заступниця голови представництва НАТО в Україні Шерон Ірон.

СБУ

СБУ має стати демілітаризованою та деполітизованою ефективною системою, кажуть у НАТО

Заступниця голови представництва НАТО в Україні Шерон Ірон закликала українську владу не затягувати з реформую Служби безпеки України (СБУ). Якщо Україна не хоче втратити довіру до себе в очах союзників, то їй краще не відкладати цю реформу на майбутнє, застерегла Ірон у середу, 10 жовтня, на виступі під час засідання круглого столу в Києві.

"Недоцільно й далі відкладати цю критично важливу реформу", - наголосила Шерон Ірон, яку цитує агенція новин "Інтерфакс-Україна". За її словами, це "серйозно підірве довіру союзників" до керівництва української держави. На тлі цього Ірон нагадала, що реформа СБУ є однією з основних у реформуванні національної безпеки України. Вона також назвала її "ключовим пріоритетом".

Представниця НАТО наголосила, що реформування має зробити з СБУ демілітаризовану, деполітизовану, ефективну структуру задля гарантування внутрішньої безпеки з розвідувальними функціями та запобіганням злочинності.

Ірон також нагадала, що партнери України в НАТО брали участь у розробці концепції реформування СБУ, та допомагатимуть Україні на цьому шляху й далі.

Дивитись відео 02:22
Now live
02:22 хв

Антикорупційний суд і його місце в системі боротьби з корупцією в Україні (07.06.2018)

DW.COM

Євросоюз - Києву: СБУ має займатися нацбезпекою, а не боротьбою з корупцією

Служба безпеки України не повинна розслідувати економічні та антикорупційні злочини, наполягають у Брюсселі. СБУ цієї позиції не поділяє. (14.06.2018)  

НАБУ підготувало підозру головному антикорупціонеру СБУ

НАБУ підозрює начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ в незаконному збагаченні. (14.09.2018)  

Інвестиційна непривабливість. Як обшуки СБУ шкодять українському бізнесу

Обшук у компанії Dragon Capital змусив експертів знову звернути увагу на те, як Служба безпеки України тисне на український бізнес. (28.04.2017)  

Аудіо й відео до теми

Антикорупційний суд і його місце в системі боротьби з корупцією в Україні (07.06.2018)  

Також за темою

Ukraine Training von speziellen Einheiten des SBU

Євросоюз - Києву: СБУ має займатися нацбезпекою, а не боротьбою з корупцією 14.06.2018

Служба безпеки України не повинна розслідувати економічні та антикорупційні злочини, наполягають у Брюсселі. СБУ цієї позиції не поділяє.

Die Werchowna Rada

Рада прийняла за основу законопроект "Про національну безпеку" 05.04.2018

Законопроект авторства президента України передбачає також розмежування посад начальника Генштабу і Головнокомандувача. Петро Порошенко заявив, що документ відкриває шлях до ефективнішої взаємодії з НАТО.

Реклама

Докладно

Трансплантаційний туризм: чому хворі німці переселяються в Іспанію

Чому німці їздять в Іспанію на трансплантацію органів(відео)

В Іспанії кожен - потенційний донор, допоки він це не оскаржив. Тож на трансплантацію чекати доводиться близько 2 років. 

Торговельна війна між США та КНР

СОТ застерігає від наслідків торгової війни між США та КНР

Масштабне торговельне протистояння між США та КНР може спричинити різке падіння обсягів світової торгівлі, кажуть у СОТ. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  