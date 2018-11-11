У наступні десять років Німеччині бракуватиме 100 тисяч інженерів

Німеччині в наступні роки бракуватиме інженерів. На таку тенденцію вказує дослідження Асоціації інженерів електротехніки, електроніки та інформаційної техніки у Німеччині (VDE). У результатах дослідження, оприлюдненого у понеділок, 12 листопада, йдеться про те, що у наступні десять років Німеччині не вистачатиме 100 тисяч електроінженерів.

"Ми докладатимемо зусиль, аби збільшити кількість інженерів-електриків за рахунок трудової міграції", - зазначив голова асоціації Ґунтер Кеґель (Gunther Kegel). Кадри за кордоном шукають насамперед фірми середнього розміру. Також Кеґель вважає за необхідне заохочувати інженерів пенсійного віку працювати довше.

У Німеччині лише 2,2 відсотка інженерів не мають роботи, таким чином зайнятість цих фахівців практично повна. До того ж багато інженерів мають недостатню кваліфікацію, через те, що перервали навчання. "Базова вища математична освіта дуже погана, їм доводиться чимало "наганяти" після університету", - вважає Кеґель.