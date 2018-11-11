 У наступні десять років Німеччині бракуватиме 100 тисяч інженерів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.11.2018

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Новини

У наступні десять років Німеччині бракуватиме 100 тисяч інженерів

Зайнятість інженерів у ФРН практично стовідсоткова. Фахівців-електроінженерів не вистачає, а протягом наступних 10 років країні потрібно буде заповнити сотню тисяч вакансій. Усі сподівання на трудову міграцію.

З кожним роком Німеччині бракуватиме все більше інженерів

З кожним роком Німеччині бракуватиме все більше електроінженерів

Німеччині в наступні роки бракуватиме інженерів. На таку тенденцію вказує дослідження Асоціації інженерів електротехніки, електроніки та інформаційної техніки у Німеччині (VDE). У результатах дослідження, оприлюдненого у понеділок, 12 листопада, йдеться про те, що у наступні десять років Німеччині не вистачатиме 100 тисяч електроінженерів.

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Партії правлячої коаліції в Німеччині погодили основні положення майбутнього імміграційного закону. Деталі ще уточнюватимуться, але головне вже зрозуміло: ФРН перетворюється на класичну імміграційну країну. (04.10.2018)

У Німеччині нині дефіцит інженерів. Відкритими залишаються вакансії майже на кожному другому підприємстві. Для іноземних фахівців двері широко відчинені. (16.07.2012)

"Ми докладатимемо зусиль, аби збільшити кількість інженерів-електриків за рахунок трудової міграції", - зазначив голова асоціації Ґунтер Кеґель (Gunther Kegel). Кадри за кордоном шукають насамперед фірми середнього розміру. Також Кеґель вважає за необхідне заохочувати інженерів пенсійного віку працювати довше.

У Німеччині лише 2,2 відсотка інженерів не мають роботи, таким чином зайнятість цих фахівців практично повна. До того ж багато інженерів мають недостатню кваліфікацію, через те, що перервали навчання. "Базова вища математична освіта дуже погана, їм доводиться чимало "наганяти" після університету", - вважає Кеґель.

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