У Мінську не домовилися ні про перемир'я на Донбасі, ні про обмін утримуваними

Учасники Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі не змогли узгодити нового перемир'я на Сході України і домовилися щодо продовження оголошеного в липні поточного року. Про це в середу, 18 грудня, повідомив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко.

"Сьогодні ми хотіли отримати запевнення в тому, що буде оголошено нове перемир'я. Разом з тим, було прийнято рішення, що давайте будемо продовжувати те перемир'я, яке було оголошено в липні ... Але хочу нагадати, що 40 людей загинули під час цього перемир'я", - розповів Пристайко українським ЗМІ.

Також очільник МЗС України повідомив про відсутність прогресу в оновленні списків утримуваних для здійснення обміну.

Нагадаємо, під час проведеного 9 грудня саміту лідерів "нормандської четвірки"- України, Росії, Німеччини та Франції - у Парижі сторони домовилися, зокрема, про цілковите перемир'я на Донбасі та про обмін утримуваними особами, який мав здійснитись до кінця поточного року.