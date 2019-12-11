 У Мінську не домовилися ні про перемир′я на Донбасі, ні про обмін утримуваними | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.12.2019

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Новини

У Мінську не домовилися ні про перемир'я на Донбасі, ні про обмін утримуваними

Учасники засідання ТКГ у Мінську не змогли узгодити початок наступного перемир'я, а також оновити списки утримуваних для обміну.

Війна на Донбасі

Учасники Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі не змогли узгодити нового перемир'я на Сході України і домовилися щодо продовження оголошеного в липні поточного року. Про це в середу, 18 грудня, повідомив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко.

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На зустрічі лідерів "нормандської четвірки" сторони домовилися про обмін полоненими в форматі "всіх на всіх" до кінця року. Путін та Зеленський окремо провели перемовини, на яких обговорили й газове питання. (10.12.2019)

Чоловіка поранили в Мар'їнці, українські військові евакуювали його, однак він помер дорогою до лікарні. (18.12.2019)

"Сьогодні ми хотіли отримати запевнення в тому, що буде оголошено нове перемир'я. Разом з тим, було прийнято рішення, що давайте будемо продовжувати те перемир'я, яке було оголошено в липні ... Але хочу нагадати, що 40 людей загинули під час цього перемир'я", - розповів Пристайко українським ЗМІ.

Також очільник МЗС України повідомив про відсутність прогресу в оновленні списків утримуваних для здійснення обміну. 

Нагадаємо, під час проведеного 9 грудня саміту лідерів "нормандської четвірки"- України, Росії, Німеччини та Франції - у Парижі сторони домовилися, зокрема, про цілковите перемир'я на Донбасі та про обмін утримуваними особами, який мав здійснитись до кінця поточного року. 

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