У Мюнхені десятки тисяч протестували проти "політики страху"

На вулицях Мюнхена в неділю, 22 липня, масово протестували проти "політики страху" та популізму, передусім уполітиці щодо біженців, які закидають правлячій у Баварії партії Християнсько-соціальний союз (ХСС). За даними поліції, в акції взяли участь 25 тисяч людей. Організатори заявляють про вдвічі більшу кількість.

Попри зливу, учасники влаштували ходу центром міста. Люди тримали в руках плакати з написами "Кухоль пива замість ненависті!", "ХСС і АдН (правопопулістська партія "Альтернатива для Німеччини" - Ред.) - обоє шкодять свободі" тощо. Акцію назвали "#ausgehetzt", що можна приблизно перекласти як "вицькувані".

Чому критикують християнсько-соціальних демократів

Організатори акції вважають, що провідні німецькі партії, передусім ХСС, дедалі більше дозволяють формувати порядок денний "недемократичним, ворожим до прав людини і правим популістам" на кшталт АдН.

Протестувальники закидають "безвідповідальну політику розколу" лідеру ХСС і главі МВС Німеччини Горсту Зеегоферу (Horst Seehofer), прем'єр-міністру Баварії Маркусу Зедеру (Markus Söder) та голові групи ХСС в Бундестазі Александеру Добріндту (Alexander Dobrindt), передає радіокомпанія Bayerischer Rundfunk. Завданням політиків є "оздоровлювати й об'єднувати суспільство, а не розколювати його", цитує координатора акції Томаса Лехнера (Thomas Lechner) газета Süddeutsche Zeitung.

Напис на плакаті "Нехристиянські, несоціальні, нелюдські". Червоними літерами виділено скорочену назву партії ХСС - CSU

Протести підтримали близько 150 організацій. Серед них місцеві осередки Соціал-демократичної, Лівої та інших партій, профспілка ver.di, організації з допомоги біженцям і навіть два мюнхенські театри, передають місцеві ЗМІ.

Генеральний директор одного з цих театрів особисто закликав до участі у протестах, через що бургомістр Мюнхена, представник ХСС, не продовжив його контракт. Інші представники ХСС закликають перевірити законність політичних закликів керівника театрального колективу.

Реакція ХСС на протести

У ХСС на протести відреагували критично. В ніч перед акцією в місті розвісили плакати з написами "ТАК політичній пристойності / НІ #вицькуваним / Баварія не дозволить себе цькувати!"

У Twitter і Facebook партія заявила: "Люди в Баварії знають, чим є ХСС". За її твердженням, ця федеральна земля не була би такою, як зараз, якби не десятиліття урядування ХСС.

Днями Зеегофер представив свій план політики щодо біженців. Напередодні міністр і канцлерка Анґела Меркель (Angela Merkel) досягли компромісу з цього питання. Раніше суперечка між Меркель і Зеегофером призвела до урядової кризи в Німеччині.