 У Москві після двох акцій протесту було майже 2400 затримань - ″ОВД-Інфо″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.08.2019

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Новини

У Москві після двох акцій протесту було майже 2400 затримань - "ОВД-Інфо"

Під час акцій протесту в Москві затримали рекордну кількість осіб за весь час роботи правозахисного проєкту "ОВД-Інфо". На суботу в столиці Росії запланована нова акція.

Акція протесту в Москві 27 липня

Акція протесту в Москві 27 липня

У Москві за підсумками акції протесту 27 липня було встановлено антирекорд за кількістю затриманих за весь час роботи правозахисного медіа-проекту "ОВД-Інфо" - 1373 осіб опинилися в автозаках. Після демонстрації 3 серпня затримали ще 1001 людей. Про це в "ОВД-Інфо" повідомили DW у п'ятницю, 9 серпня.

Дані правозахисників відрізняються від цифр, які наводить російська влада. Згідно з офіційними даними, 27 липня затримали 1074 особи. За цю акцію Слідчий комітет Російської Федерації відкрив кримінальне провадження про масові безлади та три справи про застосування насильства до представників влади.

DW.COM

Масові акції протесту у Москві з вимогами реєстрації незалежних кандидатів на виборах до міськдуми пройшли в Україні майже непоміченими. Чому? Про це - у матеріалі DW. (05.08.2019)

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"ОВД-Інфо" попередньо підбила підсумки мітингів 27 липня: не менше 20 судів, понад 280 їхніх засідань, більше 60 арештів і понад 200 штрафів. За результатами 3 серпня - не менше 17 судів,  60 засідань, 17 арештів і понад 40 штрафів. За даними "ОВД-Інфо", станом на 9 серпня після акцій протесту під арештом перебували не менше 24 осіб.

Чергова акція протесту в Москві відбудеться у суботу, 10 серпня, на проспекті Сахарова. Цю акцію міська влада санкціонувала. У ній, за словами представника влади Москви Василя Олійника, зможуть взяти участь не більше 100 тисяч протестувальинків.

Нагадаємо, у Москві 27 липня та 3 серпня відбулися несанкціоновані місцевою владою акції опозиції проти недопуску незалежних кандидатів на виборах до міської думи російської столиці. Вибори заплановані на 8 вересня.

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