У Москві після двох акцій протесту було майже 2400 затримань - "ОВД-Інфо"

У Москві за підсумками акції протесту 27 липня було встановлено антирекорд за кількістю затриманих за весь час роботи правозахисного медіа-проекту "ОВД-Інфо" - 1373 осіб опинилися в автозаках. Після демонстрації 3 серпня затримали ще 1001 людей. Про це в "ОВД-Інфо" повідомили DW у п'ятницю, 9 серпня.

Дані правозахисників відрізняються від цифр, які наводить російська влада. Згідно з офіційними даними, 27 липня затримали 1074 особи. За цю акцію Слідчий комітет Російської Федерації відкрив кримінальне провадження про масові безлади та три справи про застосування насильства до представників влади.

"ОВД-Інфо" попередньо підбила підсумки мітингів 27 липня: не менше 20 судів, понад 280 їхніх засідань, більше 60 арештів і понад 200 штрафів. За результатами 3 серпня - не менше 17 судів, 60 засідань, 17 арештів і понад 40 штрафів. За даними "ОВД-Інфо", станом на 9 серпня після акцій протесту під арештом перебували не менше 24 осіб.

Чергова акція протесту в Москві відбудеться у суботу, 10 серпня, на проспекті Сахарова. Цю акцію міська влада санкціонувала. У ній, за словами представника влади Москви Василя Олійника, зможуть взяти участь не більше 100 тисяч протестувальинків.

Нагадаємо, у Москві 27 липня та 3 серпня відбулися несанкціоновані місцевою владою акції опозиції проти недопуску незалежних кандидатів на виборах до міської думи російської столиці. Вибори заплановані на 8 вересня.