У Москві порівняли проект нових санкцій США із "судом Лінча"

У Росії обурені можливим запровадженням нових санкцій з боку США проти РФ через "справу Скрипаля". Зокрема, голова комітету Ради Федерації Росії з міжнародних справ Костянтин Косачов заявив у четвер, 9 серпня" в коментарі агентству "Інтерфакс", що США поводять себе "як поліцейська держава", що вершить покарання без злочину "в традиціях судів Лінча".

При цьому Косачов підкреслив свою стурбованість тим фактом, що йдеться не про наміри окремих конгресменів, а про усвідомлені дії працівників адміністрації американського президента, які не уповноважені виступати з такими ініціативами без відома Дональда Трампа. "Підозрюю, що йдеться про банальний намір артикульовано підтримати найближчого союзника США в Європі, Великобританію, і ще раз підвищити напругу антиросійської кампанії для інших членів НАТО", - вважає Косачов.

Тим часом у посольстві Росії в США стверджують, що РФ не отримала доказів обґрунтування антиросійських санкцій, оголошених у зв'язку з отруєнням колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки. "8 серпня нашому раднику-посланнику в Держдепартаменті були оголошені нові "драконівські" санкції під надуманим приводом "використання урядом РФ" нервово-паралітичної речовини "Новачок" проти громадянина Великобританії Скрипаля і його дочки", - йдеться в повідомленні на сайті посольства РФ.

У посольстві також наголосили, що на уточнювальні запитання "американська сторона, пославшись на конфіденційність, відмовилася дати пояснення".

Колишній співробітник ГРУ Скрипаль і його дочка Юлія були виявлені в важкому стані в британському місті Солсбері на початку березня. 12 березня прем'єр-міністерка Великобританії Тереза ​​Мей заявила, що вони були отруєні речовиною "Новачок", розробленою в Росії. У Москві відкинули ці звинувачення, заявивши, що всю хімічну зброю Росія знищила в 2017 році під контролем Організації із заборони хімічної зброї.