 У Москві порівняли проект нових санкцій США із ″судом Лінча″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.08.2018

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Новини

У Москві порівняли проект нових санкцій США із "судом Лінча"

Голова профільного комітету верхньої палати російського парламенту вважає, що США поводяться як "поліцейська держава", а у посольстві Росії в США нові можливі санкції назвали "драконівськими".

Symbolbild Beziehungen Russland & USA (picture-alliance/dpa/S. Ilnitsky)

У Росії обурені можливим запровадженням нових санкцій з боку США проти РФ через "справу Скрипаля". Зокрема, голова комітету Ради Федерації Росії з міжнародних справ Костянтин Косачов заявив у четвер, 9 серпня" в коментарі агентству "Інтерфакс", що США поводять себе "як поліцейська держава", що вершить покарання без злочину "в традиціях судів Лінча".

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Такого висновку дійшли експерти, які розслідують замах на Сергія Скрипаля та його доньку в британському Солсбері. Слідчі розшукують ще одну пляшку з речовиною "Новачок", пише Sunday Mirror. (29.07.2018)

Держдеп США заявив, що проти Росії будуть запроваджені нові санкції. Причиною стало отруєння у Великобританії екс-розвідника Сергія Скрипаля речовиною "Новачок". (08.08.2018)

При цьому Косачов підкреслив свою стурбованість тим фактом, що йдеться не про наміри окремих конгресменів, а про усвідомлені дії працівників адміністрації американського президента, які не уповноважені виступати з такими ініціативами без відома Дональда Трампа. "Підозрюю, що йдеться про банальний намір артикульовано підтримати найближчого союзника США в Європі, Великобританію, і ще раз підвищити напругу антиросійської кампанії для інших членів НАТО", - вважає Косачов.

Тим часом у посольстві Росії в США стверджують, що РФ не отримала доказів обґрунтування антиросійських санкцій, оголошених у зв'язку з отруєнням колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки. "8 серпня нашому раднику-посланнику в Держдепартаменті були оголошені нові "драконівські" санкції під надуманим приводом "використання урядом РФ" нервово-паралітичної речовини "Новачок" проти громадянина Великобританії Скрипаля і його дочки", - йдеться в повідомленні на сайті посольства РФ.

У посольстві також наголосили, що на уточнювальні запитання "американська сторона, пославшись на конфіденційність, відмовилася дати пояснення".

Колишній співробітник ГРУ Скрипаль і його дочка Юлія були виявлені в важкому стані в британському місті Солсбері на початку березня. 12 березня прем'єр-міністерка Великобританії Тереза ​​Мей заявила, що вони були отруєні речовиною "Новачок", розробленою в Росії. У Москві відкинули ці звинувачення, заявивши, що всю хімічну зброю Росія знищила в 2017 році під контролем Організації із заборони хімічної зброї. 

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