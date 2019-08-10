У Москві на акцію "Повернемо собі право на вибори" зібралися 50 тисяч осіб

У столиці Росії у суботу, 10 серпня, відбулася акція "Повернемо собі право на вибори". Силовики почали затримання ще до її початку. Зокрема, юристка Любов Соболь, яку не зареєстрували кандидаткою в міську думу Москви, повідомила про обшук силовиків у центрі збору підписів, де вона перебувала. Після цього її затримали.

Видання "Медуза" з посиланням на соцмережі повідомила, що на початку мітингу на проході до рамок зібралися величезні черги. Попри дощ, тисячі людей намагалися пройти на проспект Сахарова у Москві, де місцева влада погодила мітинг на кількість учасників до 100 тисяч людей. Повідомляється, що учасники мітингу у Москві жалілися на проблеми зі зв'язком, також з перебоями працювали радіомікрофони.

Водночас у Санкт-Петербурзі та інших містах люди зібралися на неузгоджені з місцевою владою мітинги солідарності. Внаслідок цього поліція їх затримує.

Станом на 15:15 за київським часом у Москві, Санкт-Петербурзі та Ростові-на-Дону затримали 27 осіб. Годиною пізніше затриманих було вже 66 людей, 51 з них - у Санкт-Петербурзі. Такі цифри навів правозахисний проєкт "ОВД-Інфо".

Станом на 16:30, за підрахунками проєкту "БелыйСчетчик", на територію мітингу в Москві пройшли майже 50 тисяч протестувальників. "Підрахунок завершено", - повідомили в проєкті.

Російський блогер Ілля Варламов опублікував фото акції протесту.

Після завершення мітингу люди почали розходитися.

Нагадаємо, центрі Москви у суботу, 3 серпня люди намагалися протестувати проти недопуску незалежних кандидатів на виборах до міської думи російської столиці, а також проти арештів учасників демонстрації 27 липня. На відео у соцмережах зафільмоване масове застосування сили російськими поліцейськими. Вони також затримували учасників акції, які перебували у магазині, кафе та метро. Серед затриманих є неповнолітні. Загалом на попередніх двох акціях протесту було майже 2400 затримань. Вибори до міської думи Москви заплановані на 8 вересня.