У Москві на акцію "Повернемо собі право на вибори" зібралися 40 тисяч осіб

У столиці Росії у суботу, 10 серпня, розпочалась акція "Повернемо собі право на вибори". Силовики почали затримання ще до її початку. Зокрема, юристка Любов Соболь, яку не зареєстрували кандидаткою в міську думу Москви, повідомила про обшук силовиків у центрі збору підписів, де вона перебувала. Після цього її затримали.

Видання "Медуза" з посиланням на соцмережі повідомляє, що на проході до рамок зібралися величезні черги. Попри дощ, тисячі людей намагаються пройти на проспект Сахарова у Москві, де повинен пройти мітинг, який місцева влада погодила на кількість учасників до 100 тисяч людей. Повідомляється, що учасники мітингу у Москві жаліються на проблеми зі зв'язком, також з перебоями працюють радіомікрофони.

Водночас у Санкт-Петербурзі приблизно сотня людей зібралась на неузгоджений із місцевою владою мітинг. Внаслідок цього поліція їх затримує.

Станом на 15:15 за київським часом у Москві, Санкт-Петербурзі та Ростові-на-Дону затримати 27 осіб. Таку цифру наводить правозахисний проєкт "ОВД-Інфо".

Станом на цей же час, за підрахунками проєкту "БелыйСчетчик", на територію мітингу в Москві вже пройшли 40 тисяч протестувальників.

Російський блогер Ілля Варламов опублікував фото акції протесту.

Нагадаємо, центрі Москви у суботу, 3 серпня люди намагалися протестувати проти недопуску незалежних кандидатів на виборах до міської думи російської столиці, а також проти арештів учасників демонстрації 27 липня. На відео у соцмережах зафільмоване масове застосування сили російськими поліцейськими. Вони також затримували учасників акції, які перебували у магазині, кафе та метро. Серед затриманих є неповнолітні. Загалом на попередніх двох акціях протесту було майже 2400 затримань. Вибори до міської думи Москви заплановані на 8 вересня.