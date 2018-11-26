У Молдові нагородили переможців ADAMI Media Prize

У Молдові вручили призи переможцям найбільшого у Східній Європі конкурсу фільмів, відео та веб-сайтів на тему культурної різноманітності у Східній Європі ADAMI Media Prize.

Нагороди отримали автори шести проектів із України, Білорусі, Грузії та Молдови, повідомили в четвер, 29 листопада, організатори конкурсу. Церемонія нагородження відбулася в Кишиневі.

Приз у номінації "Інформація (нон-фікшн)" отримав Євгені Поповичі з Молдови за документальну стрічку про життя ромів.

У номінації "Новини й короткий нон-фікшн" перемогла Саломе Яші з Грузії за короткометражну стрічку "Вежа" про людей, які змушені покидати батьківщину.

Приз у номінації "Розвага (фікшн)" отримав Валеріу Андріуца з Молдови за стрічку "Дорогі друзі" про конфлікт між старими й новими цінностями в суспільстві у часи трансформацій.

Нагороду "Young ADAMI Media Prize" присудили Неллі Василевській із Білорусі за короткометражну стрічку "Pen Pals"про молодь.

Відзнаку в номінації "Веб-відео" присудили Анастасії Словінській із Грузії за короткометражку "Правила життя Горана" про життя рома.

Нагороду в номінації "Онлайн-приз за веб-сайти" присудили Миколі Гоманюку з України за сайт про культурну різноманітність Херсонщини й півдня України.

ADAMI Media Prize, як стверджують організатори, є найбільшим медіаконкурсом на тему культурної різноманітності у Східній Європі. На конкурсі нагороджуються найкращі фільми, відео та веб-сайти з країн Східного партнерства ЄС (Азербайджану, Білорусі, Вірменії, Грузії, Молдови, України) на теми різноманітності, інтеграції та мирного співіснування.

У 2018 році на конкурс було номіновано 16 фільмів і проектів. Шість із них журі визнало найкращими.