У МОЗ України розказали, як відбуватиметься навчання в "червоних" зонах

Заступник міністра охорони здоров'я України - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко у вівторок, 18 липня, на конференції "Освіта в умовах пандемії: як організувати навчальний рік 2020-2021" розказав, як буде організовуватися навчання у школах у різних карантинних зонах.

"У "помаранчевій" зоні ми надамо рекомендації вчителям усе ж надягати захисний щиток, який є прозорим, який дозволяє передавати емоції", - розказав Ляшко, передає агентство "Українські новини".

Ляшко підкреслив, що в "червоній" зоні буде запроваджено дистанційне навчання. "Ми розуміємо, що якщо будуть деякі школи в "червоній" зоні, то буде запроваджено онлайн-навчання", - зазначив Ляшко. Таки тип навчання буде діяти лише у період перебування регіону в "червоній" зоні.

Тим часом учителям у "зеленій" зоні буде не обов'язково носити маску під час уроку. Ляшко також зазначив, що вчителів із температурою вище 37.2 градуса не буде допущено до школи.

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Міністерство охорони здоров'я також пропонує починати уроки в різний час для різних вікових груп, щоб мінімізувати контакти учнів між собою.

Вчителі також мають питати в учнів про їхнє самопочуття, щоб у разі чого виявити симптоми коронавірусу. У туалетах повинні знаходиться тільки сухі одноразові серветки, мило має бути рідким.

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Як повідомлялося, раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що навчальний рік у всіх регіонах України розпочнеться вчасно - з 1 вересня.

Водночас він уточнив, що згідно з новими правилами адаптивного карантину, які діятимуть з 1 серпня, залежно від епідеміологічної ситуації на окремих територіях, у районах, містах "червоної" зони будуть ухвалюватися окремі рішення.

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