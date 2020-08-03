 У МОЗ України розказали, як відбуватиметься навчання в ″червоних″ зонах | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.08.2020

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Новини

У МОЗ України розказали, як відбуватиметься навчання в "червоних" зонах

В Україні в школах, які розатшовані на окремих територіях, у районах або містах "червоної" карантинної зони, буде запроваджено онлайн-навчання.

Навчальний рік в Україні розпочнеться з 1 вересня

Навчальний рік в Україні розпочнеться з 1 вересня

Заступник міністра охорони здоров'я України - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко у вівторок, 18 липня, на конференції "Освіта в умовах пандемії: як організувати навчальний рік 2020-2021" розказав, як буде організовуватися навчання у школах у різних карантинних зонах.

"У "помаранчевій" зоні ми надамо рекомендації вчителям усе ж надягати захисний щиток, який є прозорим, який дозволяє передавати емоції", - розказав Ляшко, передає агентство "Українські новини".

Ляшко підкреслив, що в "червоній" зоні буде запроваджено дистанційне навчання. "Ми розуміємо, що якщо будуть деякі школи в "червоній" зоні, то буде запроваджено онлайн-навчання", - зазначив Ляшко. Таки тип навчання буде діяти лише у період перебування регіону в "червоній" зоні.

Тим часом учителям у "зеленій" зоні буде не обов'язково носити маску під час уроку. Ляшко також зазначив, що вчителів із температурою вище 37.2 градуса не буде допущено до школи.

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Міністерство охорони здоров'я також пропонує починати уроки в різний час для різних вікових груп, щоб мінімізувати контакти учнів між собою.

Вчителі також мають питати в учнів про їхнє самопочуття, щоб у разі чого виявити симптоми коронавірусу. У туалетах повинні знаходиться тільки сухі одноразові серветки, мило має бути рідким.

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Як повідомлялося, раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що навчальний рік у всіх регіонах України розпочнеться вчасно - з 1 вересня. 

Водночас він уточнив, що згідно з новими правилами адаптивного карантину, які діятимуть з 1 серпня, залежно від епідеміологічної ситуації на окремих територіях, у районах, містах "червоної" зони будуть ухвалюватися окремі рішення.

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Шкільне життя в масці: як це сприймають німецькі учні (17.08.2020)

  • Конус подарунків

    Як німці святкують початок навчального року

    Пакет з подарунками

    Першокласникам батьки в Німеччині дарують величезний пакет, заповнений різними подарунками - солодощами, іграшками, але також корисними для школи речами. Своєрідний символ переходу від безтурботного дитинства до шкільного життя. "Шкільний пакет", який завжди має форму конуса, чимало батьків майструють власноруч. Уперше такі ріжки для подарунків з'явились у Німеччині ще наприкінці 18-го століття.

  • Початок шкільного життя

    Як німці святкують початок навчального року

    Початок нового життя

    Більшість дітей у Німеччині йдуть до школи у шість років. Навчальний рік починається у серпні або вересні - в залежності від федеральній землі. Більшість першокласників до цього моменту вже встигають провести кілька років у дитячому садку. Проте і для дітей, і для їхніх батьків школа є початком нового життя.

  • Рюкзак має значення

    Як німці святкують початок навчального року

    Шкільний ранець - річ стильна

    Готуючись до початку навчання, батьки купують першокласнику шкільний ранець. Часто він має міцний каркас, щоб книжки та зошити у ньому не заминалися, і водночас був досконалим в ортопедичному сенсі. Неабияке значення має й дизайн. Вибір ранців нині величезний: зараз у тренді серед хлопчиків "Зоряні війни", не пасе задніх і багаторічний фаворит - Супермен.

  • Важливі дрібнички

    Як німці святкують початок навчального року

    Важливі дрібнички

    У новому шкільному ранці має бути все необхідне для навчання: ручки, олівці, лінійки, зошити. Не менш важливою також є така річ, як бутербродниця. У Німеччині, особливо у початковій школі, часто немає обіду. Але учні мають час на легкий перекус. Тож потрібна спеціальна коробка для бутерброду. Обідають діти після школи вдома або в дитячому садку в спеціальній групі для школярів.

  • Пам’ятний день

    Як німці святкують початок навчального року

    Посміхаємось!

    Не можна забувати і про фото на пам’ять. У Німеччині на таких світлинах діти тримають у руках пакет з подарунками, який часто більший за них самих. Як правило, фото підписується словами "Мій перший день у школі". Якщо бути відвертим, то багато хто з дітей без особливого захвату позує перед фотокамерою в цей важливий для них день.

  • Благословення на навчання

    Як німці святкують початок навчального року

    Благословення на навчання

    Перший день у школі в Німеччини починається не з навчання, а з особливої урочистої церемонії. На неї запрошують батьків, родичів та хрещених батьків. Першокласників благословляють на навчання під час спеціальної служби у церкві. Деякі школи пропонують міжконфесійну церемонію, до якої приєднуються й діти з мусульманьских родин.

  • Допомога старших

    Як німці святкують початок навчального року

    Допомога старших дітей

    Під час урочистої церемонії для першокласників учні старших класів разом з учителями часто влаштовують невеличкі вистави. У деяких школах кожен першокласник отримує персонального "ментора" з третього або четвертого класу, котрий у перші дні допомагає новачку зорієнтуватися і дає різні поради.

  • Знайомство зі школою

    Як німці святкують початок навчального року

    Знайомство зі школою

    Для першокласників проводять також екскурсію школою, показують їм їхні класи. Наступного дня новачки мають в ідеалі самі знайти дорогу до класу, або ж у супроводі свого наставника.

  • Родинне свято

    Як німці святкують початок навчального року

    Родинне свято

    Після церемонії в школі родини першокласників святкують вдома. На каву з тістечком запрошують дідусів і бабусь, родичів, хрещених батьків та друзів. Самі дітлахи навряд чи у захваті від надмірної уваги з боку дорослих, однак подарунки компенсують незручності. Адже саме тепер можна розпакувати ріжок першокласника.

  • Другий день школи

    Як німці святкують початок навчального року

    Другий день школи

    Наступного дня для першокласників починається повноцінне шкільне життя, яке триватиме 12-13 років. Початкова школа в Німеччині - з першого по четвертий клас. Потім учні - залежно від їхньох успішності - переходять до одного з трьох рівнів середньої школи.

    Автор: Кейт Мюзер, Ольга Войтович


 

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