 У МОЗ України оновили списки країн ″червоної″ та ″зеленої″ зон | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.07.2020

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Новини

У МОЗ України оновили списки країн "червоної" та "зеленої" зон

Оновлення пов'язано зі збільшенням критерію кількості активних хворих на 100 тисяч населення. Відтепер Албанія, Болгарія, Румунія, Єгипет, Сербія, Чехія у "зеленій зоні".

В Україні оновився список країн червоної та зеленої зон

В Україні оновився список країн "червоної" та "зеленої" зон

Міністерство охорони здоров'я України оновило списки країн "червоної" та "зеленої" зон щодо поширення коронавірусної інфекції відповідно до змін у частині критерію поділу, запроваджених урядом. Раніше Кабінет Міністрів України збільшив критерій для поділу держав на країни "червоної" та "зеленої" зон з 40 до 55 активних хворих на коронавірусну інфекцію на 100 тисяч населення.

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Це дозволило одразу кільком країнам перейти з "червоного" списку до "зеленого", зокрема Албанія, Болгарія, Румунія, Єгипет, Сербія, Чехія раніше потрапляли у список країн "червоної зони", після повернення з яких потрібно було проходити самоізоляцію. Тепер вони потрапили до "зеленої" зони. Також до країн "зеленої зони" належать Хорватія, Польща, Греція, Італія, Туреччина, Нідерланди, Кіпр, Словенія, Норвегія, Литва, Латвія, Естонія, Іран, Туніс, Китай, Ватикан.

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До країн "червоної зони", згідно з оновленим списком, віднесені Ірак, Канада, Білорусь, Мальдіви, Сейшели, Франція, Молдова, Чорногорія, Росія, Ізраїль, США, Бельгія, Саудівська Аравія. Оновлені списки були оприлюднені МОЗ України у четвер, 16 липня. 

Як повідомлялося, раніше Болгарія дозволила в’їзд для українських туристів без 14-денного карантину і проходження тесту на коронавірус.

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