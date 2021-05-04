У Мехіко обвалився міст метро: щонайменше 20 загиблих

При обваленні мосту метро в Мехіко загинули щонайменше 20 людей, понад 70 поранені, з них 49 госпіталізовані. Про це у ніч на вівторок, 4 травня, повідомила міська голова столиці Мексики Клаудіа Шейнбаум.

Очікується, що кількість жертв зростатиме. За попередніми даними, під завалами опинився щонайменше один автомобіль, крім того, в салоні потяга, який зійшов з рейок, залишаються люди, яких намагаються витягнути рятувальники.

Читайте також: Які мости Києва становлять найбільшу загрозу



Можлива причина - обвал опори мосту метро

За словами Шейнбаум, причиною обвалення могло стати те, що навантаження не витримала одна з опорних конструкцій споруди.

На місце інциденту одразу ж прибули кілька десятків машин швидкої допомоги, рятувальники та вогнеборці.

Співчуття родичам і близьким загиблих і постраждалих вже висловив міністр закордонних справ Мексики Марсело Ебрард. "Те, що сталося сьогодні в метро, - жахлива трагедія", - заявив Ебрард. "Необхідно з'ясувати причини і встановити відповідальних", - наголосив очільник мексиканського МЗС.