У Лівані нарешті сформували уряд

Прем'єр-міністр Лівану Саад Харірі після дев'яти місяців суперечок нарешті сформував новий уряд єдності. Він представив свій кабінет у четвер, 31 січня, після зустрічі з президентом країни Мішелем Ауном та головою парламенту Набіхом Беррі, повідомляє агентство dpa.

У складі нового уряду цієї мільтиетнічної та багаторелігійної держави - три представники шиїтської партії "Хезболла", яку в США та деяких інших країнах вважають терористичною організацією. Міністерство внутрішніх справ вперше в історії Лівану очолила жінка.

Харірі у виступі вибачився перед ліванським народом за тривале формування уряду та закликав міністрів до тісної співпраці. Він анонсував економічні реформи, зокрема й фінансового сектора.

Формування уряду в Лівані затягнулося через суперечки між різними політичними партіями. Лідер "Хезболли" Хассан Насралла намагався провести в уряд якомога більше дружніх до партії політиків. Уряд Лівану традиційно очолює суніт. Харірі має тісні зв'язки з королівською родиною Саудівської Аравії. В листопаді 2017 року він несподівано оголосив про свою відставку, перебуваючи в цій країні. Однак згодом повернувся в Ліван та відкликав свою заяву. Тоді ж він висунув умову, що "Хезболла", яку підтримує Іран, дотримуватиметься політики невтручання Лівану в регіональні конфлікти. Парламентські вибори відбулися в Лівані в травні минулого року. Більшість у парламенті здобула "Хезболла".

Ліван відомий своєю сумішшю етнічних та релігійних груп населення, впливом іноземних держав на його внутрішню політику, а також великою кількістю біженців з сусідніх охоплених конфліктами держав.