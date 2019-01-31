 У Лівані нарешті сформували уряд | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.01.2019

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Новини

У Лівані нарешті сформували уряд

За дев'ять місяців після виборів у Лівані вдалося сформувати уряд. Три портфелі в новому уряді отримали представники "Хезболли", яку США та деякі інші країни визнали терористичною організацією.

Прем'єр-міністр Лівану Саад Харірі

Прем'єр-міністр Лівану Саад Харірі

Прем'єр-міністр Лівану Саад Харірі після дев'яти місяців суперечок нарешті сформував новий уряд єдності. Він представив свій кабінет у четвер, 31 січня, після зустрічі з президентом країни Мішелем Ауном та головою парламенту Набіхом Беррі, повідомляє агентство dpa.

У складі нового уряду цієї мільтиетнічної та багаторелігійної держави - три представники шиїтської партії "Хезболла", яку в США та деяких інших країнах вважають терористичною організацією. Міністерство внутрішніх справ вперше в історії Лівану очолила жінка.  

Харірі у виступі вибачився перед ліванським народом за тривале формування уряду та закликав міністрів до тісної співпраці. Він анонсував економічні реформи, зокрема й фінансового сектора.

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Після кількатижневої відсутності прем'єр-міністр Лівану Саад Харірі повернувся до рідної країни і відвідав могилу свого батька. (22.11.2017)

Прем'єр-міністр Лівану Саад Харірі заявив, що залишиться на своїй посаді. Уряд країни заявив про намір відмежуватися від війн та конфліктів в інших арабських державах. (05.12.2017)

Формування уряду в Лівані затягнулося через суперечки між різними політичними партіями. Лідер "Хезболли" Хассан Насралла намагався провести в уряд якомога більше дружніх до партії політиків. Уряд Лівану традиційно очолює суніт. Харірі має тісні зв'язки з королівською родиною Саудівської Аравії. В листопаді 2017 року він несподівано оголосив про свою відставку, перебуваючи в цій країні. Однак згодом повернувся в Ліван та відкликав свою заяву. Тоді ж він висунув умову, що "Хезболла", яку підтримує Іран, дотримуватиметься політики невтручання Лівану в регіональні конфлікти. Парламентські вибори відбулися в Лівані в травні минулого року. Більшість у парламенті здобула "Хезболла".

Ліван відомий своєю сумішшю етнічних та релігійних груп населення, впливом іноземних держав на його внутрішню політику, а також великою кількістю біженців з сусідніх охоплених конфліктами держав.

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