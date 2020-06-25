У Львівській області карантин продовжили до 7 липня

Карантині обмеження у Львівській області продовжили до 7 липня. Відповідне рішення у вівторок, 30 червня, ухвалила обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. "Ми не можемо послаблювати карантин, коли кількість нових хворих щодня збільшується на 150-240 осіб, коли відсоток завантаженості лікарень нестримно наближається до критичної позначки, а стан пацієнтів, які звертаються до лікарів, важчий у порівнянні з початком пандемії", - заявив голова Львівської ОДА Максим Козицький, цитує агентство новин "Інтерфакс-Україна".

Козицький поскаржився, що Львівська область є одним з лідерів за кількістю складених протоколів про порушення карантину. "Днями мережу сколихнуло відео, на якому близько сотні людей влаштували масове купання в джерелі біля Львова. Цією справою наразі займаються правоохоронні органи", - зазначив він.

Завантаженість ліжок у закладах охорони здоров'я області, визначених для госпіталізації пацієнтів із підтвердженим захворюванням COVID-19, становить 44,4 відсотка від загальної кількості при нормі менше 50 відсотків. Середня кількість тестувань методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) та імуноферментного аналізу (ІФА) впродовж останніх семи днів становить 87,2 на 100 тисяч населення при нормі понад 24.

"Коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 становить 19 відсотків при нормі менш ніж 11 відсотків. Показник динаміки зростання випадків інфікування COVID-19 становить 24,9 відсотка при нормі менш ніж 11 відсотків", - зазначив директор департаменту охорони здоров'я Львівської ОДА Орест Чемерис.

За даними міністерства охорони здоров'я, станом на ранок 30 червня у Львівській області було зафіксовано 5435 випадків інфікування коронавірусом. 27 червня в МОЗ повідомляли, що карантинні обмеження можуть бути посилені у 13 регіонах України, зокрема, у західних областях і Києві.