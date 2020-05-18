У Львові почали проводити ІФА-тести на антитіла до коронавірусу

У Львові почали проводити ІФА-тести співробітникам лікарні швидкої допомоги, повідомив у понеділок, 15 травня, мер Львова Андрій Садовий на свій сторінці у Facebook.

"Перші ІФА-тести (імуноферментний аналіз) уже роблять медпрацівникам лікарні швидкої допомоги. Цей вид тестуваннядає змогу виявити наявність антитіл в організмі людини та дізнатися, чи особа вже хворіла на коронавірус", - написав Садовий.

Він додав, що апарати для проведення таких досліджень уже є в лабораторіях міських лікарень і поліклінік, тому це істотно збільшить масовість тестування у Львові.

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Садовий також окремо зауважив, що "це не заміна ПЛР-тестування, а додаткова можливість для визначення хворих на COVID-19 і тих, хто вже перехворів".

За даними пресслужби Львівської міськради, за минулу добу у області коронавірус діагностували у 27 пацієнтів, 12 з них – жителі Львова. За даними міської влади, коронавірусну інфекцію виявили у 1360 людей, 37 хворих померли, 287 пацієнтів одужали.