 У Львові відкрили провадження за шапку з серпом і молотом | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.12.2020

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У Львові відкрили провадження за шапку з серпом і молотом

19-річному киянину загрожує до п'яти років позбавлення волі за використання комуністичної символіки на одязі. Він зайшов у кав'ярню у Львові у шапці з серпом і молотом.

Автомобіль Національної поліції України

Автомобіль Національної поліції України

У Львові щодо 19-річного киянина відкрито кримінальне провадження за фактом використання комуністичної символіки. Про це пресслужба поліції Львівської області повідомила на сторінці відомства у Facebook у понеділок, 28 грудня.

Правоохоронці зазначають, що у цей день, близько 16:30, до поліції надійшло повідомлення про те, що в одному з кафе міста перебуває чоловік, на шапці якого присутня комуністична символіка. На місці слідчі Галицького відділу поліції встановили особу 19-річного киянина. У нього вилучили шапку з кокардою, на якій було зображено серп і молот у червоній зірці.

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До п'яти років ув'язнення за шапку

Як повідомляється, слідчі відкрили провадження за першою частиною статті 436-1 Кримінального кодексу України, яка, зокрема, визначає покарання за виготовлення і поширення комуністичної та нацистської символіки. За скоєне 19-річному киянину загрожує до п'яти років позбавлення волі, зазначили у поліції.

Львівське видання "Діло" повідомляє, що затримали чоловіка не поліцейські, а "небайдужі львів'яни", які вже пізніше викликали правоохоронців. Журналісти цитують учасника АТО Ігоря Шолтиса, який, за його словами, і провів "громадське затримання". "Розпитував, де вони взяли цю символіку. Сказали, що придбали на "барахолці", бо було холодно. Що така символіка заборонена, кажуть, не знали. Ми провели роз’яснювальні роботи. Виявилось, що вони російськомовні кияни", - цитує Шолтиса "Діло".

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Заборона комуністичної символіки в Україні

У квітні 2015 року Верховна Рада України ухвалила закон про засудження комуністичного й нацистського тоталітарних режимів. Цим законом забороняється пропаганда та символіка цих режимів, а комуністичний режим 1917-1991 років в Україні визнавався злочинним. Документ також передбачав відповідні зміни до кримінального та адміністративного кодексів України.

На додачу закон встановлював порядок ліквідації символів комуністичного режиму. Внаслідок ухвалення документа в країні мали бути перейменовані сотні населених пунктів, назви яких були пов'язані з комуністичним минулим.

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