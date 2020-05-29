У Луцьку озброєний чоловік захопив автобус із заручниками - поліція

У центрі Луцька вранці у вівторок, 21 липня, озброєний чоловік захопив автобус із близько 20 заручниками. Він має вибухівку та зброю, повідомляє міністерство внутрішніх справ України у Facebook. Наразі невідомо чи є постраждалі, на автобусі видно пошкодження.

За словами начальника поліції Волинської області Юрія Крошка, чоловік, що захопив автобус з людьми, опублікував вимоги у соцмережі Twitter. "Зараз моніториться ця соцмережа. Ніяких вимог на його акаунті не висвітлено, просто загальні фрази, загальне невдоволення якоюсь системою, не вказує якою", - зазначив Крошко журналістам.

На місці працюють усі служби поліції

Водночас у пресслужбі Управління СБУ у Волинській області уточнили, що захоплено рейсовий автобус "Берестечко-Красилівка", в якому, за попередніми даними, перебувають близько 10 заручників, повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна". "На контакт чоловік не йде, періодично робить постріли з вогнепальної зброї. Також за попередньою інформацією, в автобусі є якийсь вибуховий пристрій", - цитує агентство представника пресслужби спецслужби. Служба безпеки України ввела план "Бумеранг".

Департамент карного розшуку Нацполіції України у своєму Telegram-каналі повідомив, що чоловік, який захопив автобус, "перебував на психіатричному лікуванні". У відомстві додали, що штори автобусу закриті, а одне з вікон розбито. "Злочинцем було здійснено два постріли в бік правоохоронців, після чого зловмисник викинув з автобуса гранату, яка, на щастя, не здетонувала", - розповіли поліцейські.

За даними МВС, в області введений оперативний план "Заручник". Територія центру міста перекрита задля забезпечення безпеки громадян. На місці працюють усі служби поліції. У МВС також повідомили, що очільник міністерства Арсен Аваков "терміново вилетів у Луцьк для особистої координації дій підрозділів МВС в умовах надзвичайної події".

У Службі безпеки України закликали жителів Луцька залишатися вдома або на робочих місцях у зв'язку з ситуацією з захопленням заручників в автобусі в центрі міста.

Поліція Волинської області відкрила кримінальне провадження за частиною 2 статті 147 Кримінального кодексу (захоплення заручників).

Президент України Володимир Зеленський написав у Facebook, що "тримає перебіг подій під особистим контролем". За його словами, робиться все, щоб ситуацію було врегульовано без жертв.