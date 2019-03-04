У Лондоні знешкодили конверти з саморобними бомбами

У різних районах Лондона у вівторок, 5 березня, виявили три поштових конверти формату A4 з саморобною вибухівкою. Підозрілі пакети були знайдені в офісі біля аеропорту "Хітроу", в залі поштового відділення станції Ватерлоо і в офісному центрі біля аеропорту "Лондон-Сіті" на сході столиці, повідомили в поліції Лондона.

Конверт, який був відкритий співробітниками аеропорту у будівлі неподалік від злітно-посадкової смуги "Хітроу", спалахнув і частково згорів. В поліції зазначили, що внаслідок цього ніхто не отримав травми і польоти не були скасовані.

Пізніше були виявлені пакети на станції Ватерлоо та в офісному центрі City Aviation House, які були знешкоджені спеціалістами. "Ці пристрої, як стало відомо на ранній стадії розслідування, здатні спричинити невелику пожежу при відкритті", - повідомила поліція, цитує агентство новин AFP. У поліції зазначили, що вважають всі три випадки пов'язаними між собою.

За даними телеканалу Sky News, щонайменше на двох конвертах з вибухівкою були наклеєні ірландські марки, а в поліції Ірландії повідомили, що вже допомагають британським колегам розслідувати цю справу. Поліція Лондона закликала працівників громадського транспорту по всій столиці бути пильними та одразу повідомляти про підозрілі пакети.