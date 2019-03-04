 У Лондоні знешкодили конверти з саморобними бомбами | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.03.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

У Лондоні знешкодили конверти з саморобними бомбами

Британські правоохоронці знешкодили конверти з саморобними вибуховими пристроями, виявлені поблизу двох аеропортів та залізничної станції. Ніхто не постраждав. Слід веде в Ірландію.

Поліція на місці виявлення конверта з вибухівкою біля аеропорту Лондон-Сіті

Поліція на місці виявлення конверта з вибухівкою біля аеропорту "Лондон-Сіті"

У різних районах Лондона у вівторок, 5 березня, виявили три поштових конверти формату A4 з саморобною вибухівкою. Підозрілі пакети були знайдені в офісі біля аеропорту "Хітроу", в залі поштового відділення станції Ватерлоо і в офісному центрі біля аеропорту "Лондон-Сіті" на сході столиці, повідомили в поліції Лондона.

Конверт, який був відкритий співробітниками аеропорту у будівлі неподалік від злітно-посадкової смуги "Хітроу", спалахнув і частково згорів. В поліції зазначили, що внаслідок цього ніхто не отримав травми і польоти не були скасовані.

DW.COM

17-річний житель Архангельська приніс вибухівку у будівлю ФСБ та загинув під час вибуху. Поранення отримали троє співробітників відомства. Розпочата кримінальна справа за статею про теракт. (31.10.2018)

Арештований у справі "поштових бомб" у США Цезар Сайок був прихильником американського президента та неодноразово потрапляв у поле зору поліції. Дональд Трамп заявив, що не відчуває провини у цій справі. (27.10.2018)

Пізніше були виявлені пакети на станції Ватерлоо та в офісному центрі City Aviation House, які були знешкоджені спеціалістами. "Ці пристрої, як стало відомо на ранній стадії розслідування, здатні спричинити невелику пожежу при відкритті", - повідомила поліція, цитує агентство новин AFP. У поліції зазначили, що вважають всі три випадки пов'язаними між собою.

За даними телеканалу Sky News, щонайменше на двох конвертах з вибухівкою були наклеєні ірландські марки, а в поліції Ірландії повідомили, що вже допомагають британським колегам розслідувати цю справу. Поліція Лондона закликала працівників громадського транспорту по всій столиці бути пильними та одразу повідомляти про підозрілі пакети.

Дивитись відео 00:59

Що відомо про подвійний теракт у Лондоні? (23.03.2017)

Аудіо й відео до теми

Що відомо про подвійний теракт у Лондоні? (23.03.2017)  

Реклама

Докладно

Віктор Янукович у робочому кабінеті у Межигір'ї (архівне фото)

Гроші клану Януковича: не в ЄС, а в Швейцарії

Санкційний список ЄС проти оточення Віктора Януковича скоротився вже на третину через повільне розслідування в Україні. 

Юрій Вітренко

"Нафтогаз" подасть скаргу до Єврокомісії на дії "Газпрому"

"Нафтогаз" вважає, що "Газпром" перешкоджає конкуренції на газовому ринку ЄС. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  