 У Литві визнаватимуть одностатеві шлюби, укладені за кордоном | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.01.2019

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Новини

У Литві визнаватимуть одностатеві шлюби, укладені за кордоном

Литва повинна видавати посвідки на проживання іноземцям, які укладають одностатеві шлюби з литовцями за кордоном. Таке рішення-прецедент ухвалив Конституційний суд країни.

одностатеві шлюби, ЛГБТ, геї, лесбійки

Литва повинна надавати посвідки на проживання громадянам іноземних країн, які беруть одностатеві шлюби з литовцями за кордоном. Таке прецедентне рішення ухвалив Конституційний суд Литви ув'ятницю, 11 січня. При цьому в самій Литві одностатеві шлюби не дозволені.

"Відмова видавати посвідки на проживання не може ґрунтуватися тільки на гендерній ідентичності чи сексуальній орієнтації", - цитує рішення суду інформагенція AFP.

Суд визнав практику відмов іноземцям через їхню сексуальну орієнтацію як дискримінаційну й таку, що порушує права людини. У конституції Литви шлюбом визнається союз між чоловіком і жінкою.

Реакція суспільства

Очільник Ліги геїв Литви Володимир Сімонко у коментарі AFP назвав рішення суду прогресивним. "Я сподіваюся, що це сприятиме позитивнішому ставленню до одностатевих родин", - каже активіст. Конференція католицьких священиків Литви, однак, не погодилася з аргументами суддів. "Постулат, що концепт сім'ї є гендерно нейтральним, не збігається із вченням церкви", - вказано в заяві конференції.

У міграційному відомстві Литви повідомили, що надаватимуть посвідки на проживання ЛГБТ-іноземцям, які побралися з литовцями. За даними Pew Research Centre, одностатеві шлюби дозволені в понад 20 країнах світу. Більшість із цих країн розташовані в Західній Європі. У Німеччині за рік після легалізації одностатевих шлюбів побралися понад 10 тисяч пар.

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За рік після узаконення у Німеччині одностатевих шлюбів у країні побралися понад 10 тисяч пар геїв та лесбійок. У деяких містах частка одностатевих шлюбів сягає майже 20 відсотків. (28.09.2018)

Верховний суд Індії скасував норму про кримінальне переслідування за гомосексуальність, запроваджену ще в колоніальну добу. Судді визнали скасовану норму "інструментом дискримінації". (06.09.2018)

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