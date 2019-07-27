У Латвії представили найбільший у світі рояль

Вертикальний рояль зі струнами довжиною майже п'ять метрів встановлено у новому концертному залі у місті Вентспілс. Він вже викликав великий інтерес з боку композиторів та виконавців.
У новому концертному залі латвійського портового міста Вентспілс ввечері в п'ятницю, 26 липня, представили публіці вертикальний рояль, довжина струн якого становить 4,7 метра. Хоча цей факт поки не був засвідчений представниками Книги рекордів Гіннеса, утім інструмент, розроблений Давідом Клавінсом (David Klavins), вважають найбільшим у світі роялем. До цього таким вважався теж інструмент, спроектований Клавінзом, який мав висоту 4,5 метра.
Окрім свого розміру, рояль 470i незвичний тим, що глядачі можуть побачити його струни, а довжина сталевої рами становить шість метрів. Для того, аби зіграти на роялі, піаністи повинні піднятися сталевими сходами на балкон.
"Музика, яка найбільш пасуватиме для виконання на цьому інструменті, - це перш за все дуже експресивні твори, наприклад, Рахманінова, Скрябіна, але і сонати Бетховена звучатимуть цілковито по-іншому на ньому", - сказав Клавінз в інтерв'ю агенції новин AFP. У рояля відсутній дерев'яний корпус, тому слухачі зможуть почути кожен нюанс звуку, додав розробник.
Творчий керівник нового концертного залу Мікс Магоне зазначив, що інструмент викликав великий інтерес з боку композиторів та виконавців. Мер міста Айварс Лембергс сподівається, що концертний зал з незвичайним роялем привабить у місто багатьох туристів та поціновувачів музики.
За словами Магоне, одним з перших на новому інструменті наступного тижня має зіграти відомий канадський піаніст українського походження Любомир Мельник.
Давід Клавінс розробив свій перший вертикальний рояль у 1985 році. У своїй майстерні в угорському місті Вац він продовжує вигадувати нові моделі таких інструментів.