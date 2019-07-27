 У Латвії представили найбільший у світі рояль | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.07.2019

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Новини

У Латвії представили найбільший у світі рояль

Вертикальний рояль зі струнами довжиною майже п'ять метрів встановлено у новому концертному залі у місті Вентспілс. Він вже викликав великий інтерес з боку композиторів та виконавців.

Девід Клавінс стоїть біля свого творіння - вертикального рояля 470i

Девід Клавінс стоїть біля свого творіння - вертикального рояля 470i

У новому концертному залі латвійського портового міста Вентспілс ввечері в п'ятницю, 26 липня, представили публіці вертикальний рояль, довжина струн якого становить 4,7 метра. Хоча цей факт поки не був засвідчений представниками Книги рекордів Гіннеса, утім інструмент, розроблений Давідом Клавінсом (David Klavins), вважають найбільшим у світі роялем. До цього таким вважався теж інструмент, спроектований Клавінзом, який мав висоту 4,5 метра. 

Окрім свого розміру, рояль 470i незвичний тим, що глядачі можуть побачити його струни, а довжина сталевої рами становить шість метрів. Для того, аби зіграти на роялі, піаністи повинні піднятися сталевими сходами на балкон.

Для того, щоб зіграти на роялі виконавцям доведеться підніматися на балкон

Для того, щоб зіграти на роялі виконавцям доведеться підніматися на балкон. На фото - Давід Клавінс

"Музика, яка найбільш пасуватиме для виконання на цьому інструменті, - це перш за все дуже експресивні твори, наприклад, Рахманінова, Скрябіна, але і сонати Бетховена звучатимуть цілковито по-іншому на ньому", - сказав Клавінз в інтерв'ю агенції новин AFP. У рояля відсутній дерев'яний корпус, тому слухачі зможуть почути кожен нюанс звуку, додав розробник.

DW.COM

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Творчий керівник нового концертного залу Мікс Магоне зазначив, що інструмент викликав великий інтерес з боку композиторів та виконавців. Мер міста Айварс Лембергс сподівається, що концертний зал з незвичайним роялем привабить у місто багатьох туристів та поціновувачів музики.

За словами Магоне, одним з перших на новому інструменті наступного тижня має зіграти відомий канадський піаніст українського походження Любомир Мельник.

Давід Клавінс розробив свій перший вертикальний рояль у 1985 році. У своїй майстерні в угорському місті Вац він продовжує вигадувати нові моделі таких інструментів.

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