 У Латвії конфіскували 30 мільйонів доларів колишніх українських чиновників | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.10.2019

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Новини

У Латвії конфіскували 30 мільйонів доларів колишніх українських чиновників

Кошти були заарештовані на початку 2015 року на запит Генеральної прокуратури України. Прем'єр Латвії заявив, що конфісковані кошти можуть бути спрямовані в держбюджет країни.

Гроші були заарештовані на латвійських рахунках

Гроші були заарештовані на латвійських рахунках

Латвія визнала такими, що мають злочинне походження, і конфіскувала кошти на суму 30 мільйонів доларів, пов'язані з українськими ексчиновниками. Про це у вівторок, 15 жовтня, повідомила Генеральна прокуратура України.

"Завдяки спільним зусиллям Генеральної прокуратури України та компетентних органів Латвійської Республіки латвійський суд ухвалив рішення, яким визнано злочинним походження коштів на суму понад 30 мільйонів доларів, що пов'язують з колишніми українськими чиновниками, і прийнято рішення про їх конфіскацію ", - йдеться у повідомленні.

Вказані кошти на початку 2015 року були заарештовані в рамках запиту Генеральної прокуратури про надання правової допомоги. Питання повернення злочинних активів в Україну вирішуватиметься на міжурядовому рівні. В ГПУ не уточнюють, про гроші яких саме колишніх чиновників йдеться. 

Генеральна прокуратура Латвії, своєю чергою, повідомила, що рішення щодо цих коштів прийняв Ризький окружний суд. Справа була відкрита у зв'язку з масштабним відмиванням грошей через рахунки кількох нерезидентів в "Регіональному інвестиційному банку". Попереднє розслідування триває. За даними латвійських ЗМІ, може йтись про кошти колишнього депутата Верховної Ради від Партії регіонів Юрія Іванющенка.

Тим часом латвійський прем'єр-міністр Кришяніс Каріньш вже заявив журналістам, що конфісковані кошти можуть бути направлені в державний бюджет Латвії. "Нам важко домовитися про те, як найкраще забезпечити додаткове фінансування. Нам залишаються сфери, де більше фінансування було б доцільним", - наголосив він, передає видання la.lv.

DW.COM

Санкційний список Євросоюзу проти оточення Віктора Януковича скоротився вже на третину через повільне розслідування в Україні. Однак і конфісковувати в ЄС майже нічого - всі кошти у Швейцарії. (05.03.2019)

Генпрокуратура скасувала постанову прокуратури Одеської області щодо закриття кримінального провадження щодо екссоратника Януковича Юрія Іванющенка. Про це повідомила речниця генпрокурора Лариса Сарган. (05.07.2019)

Як повідомлялось, у 2014 році правоохоронні органи Латвії заарештували 49,3 мільйона доларів на рахунках колишнього виконуючого обов'язки українського прем'єр-міністра Сергія Арбузова. Окрім того, були арештовані 32 мільйони доларів на рахунках колишнього депутата Верховної Ради Юрія Іванющенка.

Раніше DW з'ясувала, що загалом у західних банках заморожений мільярд доларів клану експрезидента України Віктора Януковича. Так, про заарештовані активи соратників Януковича DW повідомили, зокрема, компетентні органи Австрії (6 мільйонів євро), Кіпру (1,5 мільйона євро та 3 мільйони доларів), а також Ліхтенштейну (27 мільйонів швейцарських франків).

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