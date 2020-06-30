У Латвії заборонили російський телеканал RT

Національна рада з електронних ЗМІ Латвії (NEPLP) у вівторок, 30 червня, повідомила про рішення заборонити в країні трансляцію семи телеканалів групи RT (раніше відомої як Russia Today). Зокрема, під заборону потрапляють RT, RT HD, RT Arabic, RT Spanish, RT Documentary HD, RT Documentary, RT TV. Вони перебувають під фактичним контролем, керівництвом і одноосібним управлінням Дмитра Кисельова, який присутній у санкційних списках Євросоюзу за дії з підривання територіальної цілісності України, повідомила NEPLP. Телеканали групи RT, на думку латвійських органів безпеки, є найбільш впливовими у Західній Європі пропагандистськими телеканалами Росії.

Оскільки Кисельов перебуває під санкціями Євросоюзу, NEPLP поінформує про своє рішення регулятори інших країн ЄС. "Отримані нами докази дуже серйозні, і ми звернемося до регуляторів усіх країн-членів ЄС наслідувати наш приклад і заборонити RT на своїй території. Таким телеканалам - не місце ані в Латвії, ані в Європейському Союзі", - заявив голова NEPLP Іварс Аболіньш.

Рішення набуде чинності з моменту оприлюднення і буде в силі, поки Кисельова не виключать зі списку санкцій ЄС. Телеканал RT створений у 2005 році, його програми призначені для міжнародної аудиторії. NEPLP вказує, що RT поширює узгоджений з офіційною позицією Кремля контент, а Латвію намагається показати "країною, яка не відбулася".

Раніше цього місяця Єврокомісія пояснила що санкції, запроваджені за підривання територіальної цілісності України, поширюються не лише на осіб, які містяться у санкційному списку, але також і на компанії, які вони контролюють.