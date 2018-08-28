У Криму ФСБ провела обшуки в активістки Українського культурного центру

У Сімферополі російські силовики провели обшук в будинку активістки Українського культурного центру Ольги Павленко, повідомила у середу, 29 серпня, Кримська правозахисна група. За даними адвоката активістки, обшук відбувся за підозрою у зв'язках її та членів її родини з "Правим сектором", передає видання "Крим.Реалії". За словами Ольги, силовики стверджують, що "Правий сектор" начебто готував замах на вбивство у Криму.

Раніше видання "Русская весна" опублікувало матеріал, в якому детально описана діяльність Українського культурного центру в анексованому РФ Криму. В ньому також зазначено, що донька Ольги Павленко Аліна входить до "Правого сектора".

Обшук проводили співробітники ФСБ Росії за рішенням так званого "Київського районного суду" Сімферополя. Допит буде проводитися пізніше, у присутності адвоката, з яким у сім'ї Павленко є угода. Активістка зараз очікує виклику в Слідчий комітет РФ.

За даними Кримської правозахисної групи, у квітні активісток Українського культурного центру в Криму Альону Попову й Ольгу Павленко викликав "на розмову" старший помічник російського "прокурора" Сімферополя Олексій Пучков. Його цікавила робота центру і випуск газети "Кримський терен", яку центр почав видавати у серпні 2017 року українською та російською мовами. Активістки скористалися правом не свідчити проти себе та своїх близьких.