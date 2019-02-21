 У Криму затримали архієпископа ПЦУ Климента | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.03.2019

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Новини

У Криму затримали архієпископа ПЦУ Климента

Архієпископа Кримської єпархії Православної церкви України Климента затримали в місті Сімферополь. Климент планував відвідати утримуваного в Росії Павла Гриба.

Архієпископ Кримської єпархії ПЦУ Климент під час богослужіння

Архієпископ Кримської єпархії ПЦУ Климент під час богослужіння

Поліція в анексованому Росією Криму затримала у неділю, 3 березня, архієпископа Кримської єпархії Православної церкви України (ПЦУ) Климента. Про своє затримання архієпископ Сімферопольський і Кримський розповів у телефонній розмові з кореспондентом агенції новин AFP. Повідомляється, що Климент зателефонував з поліцейського відділку міста Сімферополя, куди його доправили.

За cловами Климента, його затримання відбулося на автовокзалі в Сімферополі, а в поліції причину такого кроку йому не повідомили.

Затримання Климента в Криму підтвердила й прес-служба ПЦУ. За цими  даними, Климент мав намір відвідати утримуваного в Росії українського громадянина Павла Гриба.

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Справу "сфабрикували майже одразу"

Згодом уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова повідомила, що їй вже вдалося зв'язатися з архієреєм Климентом. "За словами Климента, зараз він перебуває в одному з райвідділів поліції Сімферополя. Приблизно годину тому його вивели з автобуса, пояснивши, що в його сумках є речі, які він нібито вкрав із церкви", - повідомила вона. За словами омбудсменки, Климент також розповів їй, що у поліції лише через півгодини після затримання дізналися, ким він є, а саму справу проти нього "сфабрикували майже одразу".

Денісова висловила переконання, що причиною затримання Климента була його запланована поїздка в СІЗО міста Ростов-на-Дону для відвідування Павла Гриба, на що ростовський суд раніше дав дозвіл.

Крім того, адвокат Еміль Курбедінов повідомив, що прибув до архієрея у відділ поліції. "З Архієпископом Сімферопольським і Кримським Климентом все добре. Перебуваю поруч у відділі поліції. Зараз даємо пояснення. Всі подробиці пізніше", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

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    Автор: Ольга Міщенко, Валерій Сааков


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