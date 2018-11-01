У країнах Євросоюзу стрімко поширюється вірус Західного Нілу

Вірус Західного Нілу 2018 року призвів до особливо значної кількості хворих та загиблих у Європі. У країнах Євросоюзу, за даними Європейського центру з профілактики та контролю захворюваності (ECDC), з початку року до жовтня було зафіксовано 1460 випадків інфекції, повідомляє в неділю, 4 листопада, агенція dpa. При цьому щонайменше 170 людей померли від цього вірусу, переважно на півдні континенту.

Для порівняння, за весь попередній рік на теренах ЄС зафіксували лише близько 200 випадків зараження гарячкою Західного Нілу, які тоді призвели, за даними влади, до 25 смертельних випадків. Попередні роки також не позначилися такою значною кількістю випадків зараження, як нинішній. При цьому, як зазначається, реальна кількість тих, хто підхопив вірус, може бути ще більша, оскільки він часто викликає лише легкі або взагалі жодних симптомів.

Особливо багато смертельних випадків гарячка Західного Нілу спричинила в 2018 році в Італії - 44, Греції - 42, Румунії - 42, а також у Сербії, що не належить до ЄС, - 35. При цьому хвороба закінчується смертю інфікованої особи доволі рідко. Близько 80 відсотків інфікованих не мали жодних симптомів, лише 20 - мали схоже на грип захворювання з підвищенням температури. І лише кожна 150-та людина, переважно пацієнти у віці та з попередніми захворюваннями, мали важке захворювання з гарячкою та запаленням оболонок мозку.

Холодна погода наприкінці року призводить до того, що кількість інфікованих на вірус, який переносять переважно комарі, зменшується. Вірус Західного Нілу вперше був зафіксований у 1937 році в Уганді й відтоді доволі стрімко поширився планетою. Спершу - в країнах Африки та Азії, у 1990-х перетнув межі Атлантичного кеану. Влітку 2002 року США пережили першу велику епідемію цього вірусу з понад чотирьома тисячами хворих та 250-ма смертельними випадками.