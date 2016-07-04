 У Косові почалися дострокові парламентські вибори | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.10.2019

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Новини

У Косові почалися дострокові парламентські вибори

Після відставки експрем'єра Косова Рамуша Харадіная через обвинувачення в імовірних воєнних злочинах у країні відбуваються позачергові вибори до парламенту.

У Косові обирають новий склад парламенту

У Косові обирають новий склад парламенту

У Косові у неділю, 6 жовтня, відбуваються дострокові вибори до парламенту. Виборчі дільниці, на яких свої голоси можуть віддати 1,9 мільйона громадян, відкрились о 7 ранку. 

У боротьбі за 120 місць у парламенті беруть участь 20 партій, чотири коаліції та один незалежний кандидат, повідомляє агенція dpa. При цьому 20 місць у парламенті зарезервовані за представниками етнічних меншин.

Головними конкурентами на виборах є найбільші партії: "Демократична ліга Косова" (LDK), "Демократична партія Косова" (PDK) президента країни Хашима Тачі та партія "Самовизначення", які йдуть на вибори поодинці. Також фаворитами вважаються "Альянс за майбутнє Косова" (AAK) експрем'єра Рамуша Харадіная та "Новий альянс для Косова" (AKR). Очікується, що жодна з партій не зможе отримати більшість у парламенті та сформувати коаліцію.

Ключовими темами передвиборних кампаній партій були відновлення переговорів із Сербією, спрямованих на нормалізацію відносин між двома країнами, боротьба з високим рівнем безробіття, яке зараз досягає 25 відсотків, а також з організованою злочинністю та корупцією.

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Як повідомлялося, 22 серпня парламент Косова оголосив про саморозпуск. Це відбулося після того, як прем'єр-міністр країни Рамуш Харадінай подав у відставку. Міжнародний трибунал у Гаазі обвинувачує прем'єра, який у 1998–1999 роках був членом організації "Армія визволення Косова", в імовірних воєнних злочинах. Політик відкидає ці звинувачення.

Косово, де мешкає 90 відсотків етнічних албанців, проголосило незалежність від Сербії у 2008 році. Белград до цього часу вважає Косово однією з провінцій Сербії. Незалежність Косова також не визнали кілька членів ЄС, Росія та Китай. Україна теж не визнає незалежності Косова.

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