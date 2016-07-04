У Косові в останній момент домовилися про урядову коаліцію

Лідери двох колишніх опозиційних партій Косова - Альбін Курті із "Самовизначення" (Vetövendosje) та Іса Мустафа з "Демократичної ліги Косова" (LDK) - домовилися про створення урядової коаліції та узгодили текст коаліційної угоди. Про це лідери політсил повідомили на пресконференції у неділю, 2 лютого, передає агенція новин dpa.

Альбін Курті, якого призначили прем'єр-міністром Косова, 31 січня доручив скликати засідання парламенту на понеділок, 3 лютого, для голосування щодо вотуму довіри уряду. Курті опинився під сильним тиском, оскільки, згідно з конституцією, саме до 3 лютого мав сформувати новий уряд, а про коаліційну угоди на той момент сторони ще не домовилися. Тепер усі перешкоди для формування кабінету міністрів зняті. Дві політсили разом із представниками етнічних меншин мають абсолютну більшість у новому парламенті.

Переговори щодо формування коаліції затягнулися через розбіжності у питанні розподілу високих державних посад. Зрештою, сторони дійшли згоди, бо представники "Самовизначення" погодилися передати посаду голови парламенту представнику "Демократичної ліги Косова".

Нова коаліція замінить попередню "воєнну коаліцію" на чолі з колишнім прем'єром Рамушем Харадінаєм. Партії тієї коаліції брали свої витоки в "Армії визволення Косова".

Дострокові вибори у Косові

Нагадаємо, у жовтні 2019 року пройшли позачергові вибори у Косові. Вони були призначені після того, як 19 липня лідер "Альянсу за майбутнє Косова" і глава уряду в Приштині Рамуш Харадінай подав у відставку. Політик і колишній польовий командир обіймав посаду прем'єра з 2017 року.

Рішення про відставку Харадінай оголосив після того, як Спеціальний трибунал у Гаазі з розслідування воєнних злочинів у Косові викликав його на допит як підозрюваного у вчиненні воєнних злочинів проти сербського населення під час війни в 1999 році.