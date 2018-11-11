У Конго терористи вбили семеро миротворців - ООН

Унаслідок нападу терористичного угруповання на загін "блакитних шоломів" у східній частині Демократичної Республіки Конго загинули семеро миротворців ООН. Серед вбитих було шестеро миротворців з Малаві й один з Танзанії, повідомив у Нью-Йорку речник ООН ввечері четверга, 15 листопада.

За даними ООН, миротворці у складі місії MONUSCO брали участь в операції урядових сил проти загонів терористичного угруповання ADF. Під час нападу щонайменше 10 "блакитних шоломів" дістали поранень, ще один вважається зниклим безвісти. Крім того, втрати були й у лавах урядових сил, а також серед самих терористів.

ADF - терористичне угруповання, що походить у Уганди. З 2007 року його очолює ісламіст. Спочатку, діючи у прикордонних з ДР Конго районах, терористи вели боротьбу з урядовими силами Уганди. Але згодом їхні загони відступили в північно-східні райони ДР Конго. Відтоді терористи постійно вчиняють масові розправи над цивільним населенням цієї країни, що й так потерпає від постійних сутичок урядових сил з загонами повстанців.

Операції урядових сил проти терористів ускладнює поширення вірусу Ебола в цих регіонах. Від епідемії смертельного вірусу Ебола в цьому регіоні ДР Конго вже загинули понад 200 осіб. На тлі цього генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав терористів припинити насильство.