 У Конго терористи вбили семеро миротворців - ООН | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.11.2018

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Новини

У Конго терористи вбили семеро миротворців - ООН

У східній частині Конго члени терористичного угруповання скоїли напад на загін миротворців ООН, унаслідок чого загинули семеро "блакитних шоломів", повідомили в штаб-квартирі ООН.

Блакитні шоломи місії ООН MONUSCO у Конго

Блакитні шоломи місії ООН MONUSCO у Конго

Унаслідок нападу терористичного угруповання на загін "блакитних шоломів" у східній частині Демократичної Республіки Конго загинули семеро миротворців ООН. Серед вбитих було шестеро миротворців з Малаві й один з Танзанії, повідомив у Нью-Йорку речник ООН ввечері четверга, 15 листопада.

За даними ООН, миротворці у складі місії MONUSCO брали участь в операції урядових сил проти загонів терористичного угруповання ADF. Під час нападу щонайменше 10 "блакитних шоломів" дістали поранень, ще один вважається зниклим безвісти. Крім того, втрати були й у лавах урядових сил, а також серед самих терористів.

ADF - терористичне угруповання, що походить у Уганди. З 2007 року його очолює ісламіст. Спочатку, діючи у прикордонних з ДР Конго районах, терористи вели боротьбу з урядовими силами Уганди. Але згодом їхні загони відступили в північно-східні райони ДР Конго. Відтоді терористи постійно вчиняють масові розправи над цивільним населенням цієї країни, що й так потерпає від постійних сутичок урядових сил з загонами повстанців.

Операції урядових сил проти терористів ускладнює поширення вірусу Ебола в цих регіонах. Від епідемії смертельного вірусу Ебола в цьому регіоні ДР Конго вже загинули понад 200 осіб. На тлі цього генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав терористів припинити насильство.

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