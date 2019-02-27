У КНДР підтвердили, що Кім Чен Ин планує зустрітися з Путіним

Лідер КНДР Кім Чен Ин незабаром прибуде з візитом в РФ, де проведе переговори з російським президентом Володимиром Путіним. Про плани північнокорейського лідера повідомило у ніч на вівторок, 23 квітня, північнокорейське інформаційне агентство KCNA.

У повідомленні наголошується, що Кім Чен Ин "незабаром здійснить візит до РФ на запрошення президента Росії Володимира Путіна". "У ході цієї поїздки вони проведуть переговори", - повідомляє державна інформаційна агенція KCNA, цитує "Інтерфакс". У Пхеньяні не уточнюють, коли і де відбудуться ці переговори. Кремль, своєю чергою, повідомляв ще минулого тижня про запрошення для північнокорейського лідера.

Водночас згідно з даними південнокорейських ЗМІ, на які посилається агенція новин dpa, запланована зустріч Путіна та Кім Чен Ина відбудеться найімовірніше в російському місті Владивосток. Не виключено, що обидва лідери зустрінуться цього тижня в середу або четвер, зазначається у повідомленні.

Тим часом 23 квітня два позапланових літаки з Пхеньяна приземлилися в аеропорту російського міста Владивосток, повідомило інформагентство "Інтерфакс" з посиланням на прес-службу аеропорту.

Нагадаємо, наприкінці лютого 2019 року Кім Чен Ин вже вдруге зустрівся з президентом США Дональдом Трампом. Цього разу зустріч відбулася в столиці В'єтнаму Ханої і завершилася без підписання угоди.

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