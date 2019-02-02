У Києві інтронізували предстоятеля Православної церкви України

У Софійському соборі в Києві у неділю, 3 лютого, відбулася інтронізація предстоятеля Православної церкви України (ПЦУ), митрополита Київського та всієї України Епіфанія. Церемонію входження на престол митрополита Епіфанія провели представник Вселенського патріархату митрополит Галльський Еммануїл, колишній предстоятель Української автокефальної православної церкви митрополит Макарій та митрополит Вінницький Сімеон.

На церемонію інтронізації прибули предстоятелі українських православних церков Канади та США. На літургії також були присутні президент України Петро Порошенко та деякі члени уряду.

Почесний патріарх ПЦУ, колишній предстоятель УПЦ КП Філарет не приїхав на церемонію інтронізації митрополита Єпіфанія. "На превеликий жаль, лікарі категорично заборонили йому у зв'язку з погіршенням стану здоров'я, з підвищенням тиску, перебувати поза стінами лікарні. Він зараз - під постійним наглядом лікарів, але надіслав своє письмове привітання", - повідомив представник ПЦУ, архієпископ Євстратій (Зоря).

Церемонія інтронізації Епіфанія відбулася в день його 40-річчя.

Нагадаємо, 15 грудня 2018 року на Об'єднавчому соборі митрополит Переяславський та Білоцерковський Епіфаній був обраний предстоятелем нової об'єднаної церкви ПЦУ, митрополитом Київським та всієї України. 6 січня цього року у Стамбулі він отримав від Вселенського патріарха Варфоломея томос про автокефалію ПЦУ.