У Києві та Львові націоналісти провели марші на честь Степана Бандери

Націоналістичні партії та рухи провели у Львові та Києві марші з нагоди 110-річчя народження одного з лідерів ОУН Степана Бандери.
Члени партій та рухів націоналістичного характеру провели в Львові та Києві ходу з нагоди 110-річчя з дня народження одного з керівників Організації українських націоналістів (ОУН) в ХХ столітті Степана Бандери.
У проведеній у вівторок, 1 січня, акції у Львові взяло участь близько 500 людей. За даними "Українських новин" в акції взяв участь мер міста Андрій Садовий. Захід відбувався без конфліктів.
Між тим в українській столиці таких маршів було два. Один - організований партією "Національний корпус" та ГО "Національні дружини" - був, за словами учасників, "святковим і покликаним нести позитивний настрій". Багато учасників ходи були в новорчіних шапках.
Інший - організований ВО "Свобода" та низкою інших націоналістичних партій і організацій, серед яких "Правий сектор", "Національний корпус", "Сокіл", "Тризуб", "Конгрес українських націоналістів".
За даними МВС України, за порядком та безпекою під час маршів у Києві стежили близько 450 поліцейських та військовослужбовців Національної гвардії. Обидва марші минули без інцидентів.
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