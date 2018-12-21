 У Києві та Львові націоналісти провели марші на честь Степана Бандери | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.01.2019

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Новини

У Києві та Львові націоналісти провели марші на честь Степана Бандери

Націоналістичні партії та рухи провели у Львові та Києві марші з нагоди 110-річчя народження одного з лідерів ОУН Степана Бандери.

Марш націоналістів у Києві

Акція націоналістів у Києві 1 січня 2019 року

Члени партій та рухів націоналістичного характеру провели в Львові та Києві ходу з нагоди 110-річчя з дня народження одного з керівників Організації українських націоналістів (ОУН) в ХХ столітті Степана Бандери.

У проведеній у вівторок, 1 січня, акції у Львові взяло участь близько 500 людей. За даними "Українських новин" в акції взяв участь мер міста Андрій Садовий. Захід відбувався без конфліктів.

Між тим в українській столиці таких маршів було два. Один - організований партією "Національний корпус" та ГО "Національні дружини" - був, за словами учасників, "святковим і покликаним нести позитивний настрій". Багато учасників ходи були в новорчіних шапках.

Акція націоналістів у Києві

Учасники однієї з акцій запевняли, що прагнуть нести новорічний настрій

Інший - організований ВО "Свобода" та низкою інших націоналістичних партій і організацій, серед яких "Правий сектор", "Національний корпус", "Сокіл", "Тризуб", "Конгрес українських націоналістів".

За даними МВС України, за порядком та безпекою під час маршів у Києві стежили близько 450 поліцейських та військовослужбовців Національної гвардії. Обидва марші минули без інцидентів.

Акція націоналістів у Києві

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