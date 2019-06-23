 У Києві пройшов Марш рівності | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.06.2019

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Новини

У Києві пройшов Марш рівності

У центральній частині Києва відбулася акція ЛГБТІ-спільноти, що супроводжувалася протестами консервативних сил. Учасників Маршу рівності та їхніх супротивників відокремили загони поліції.

Учасники Маршу рівності-2019

Учасники Маршу рівності-2019

У столиці України відбулася акція на підтримку прав ЛГБТІ-спільноти. В неділю, 23 червня, організація TransGeneration разом з трансгендернимі активістами з різних регіонів України об'єдналися в найбільшу колону за всю історію руху. Учасники вийшли на Марш рівності під гаслом "Трансформуємо суспільство", передає агенція новин "Інтерфакс-Україна".

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Водночас на шляху ходи колони проводила акцію протесту громадська організація "Традиція і порядок". Від колони маршу протестувальників відокремили правоохоронці, повідомляє інформагенція "Українські новини". Як передає кореспондент DW, уздовж колони прайду з чорними банерами рухалися консервативні активісти. Між ними та поліцією виникали поодинокі сутички.

За даними організаторів, у марші взяли участь вісім тисяч осіб, постраждалих немає. У міністерстві внутрішніх справ України говорять про приблизно три тисячі учаників заходу, а також підтверджують відстуність постраждалих та затриманих.

Раніше в Адміністрації президента наголошували, що Нацполіція має гарантувати безпеку кожного українця. "Національна поліція повинна гарантувати безпеку всіх українців в дні Маршу рівності й вжити заходів для недопущення зіткнень між прихильниками і противниками Маршу", - йшлося на сайті президента України Володимира Зеленського.

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