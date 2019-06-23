У Києві пройшов Марш рівності

У столиці України відбулася акція на підтримку прав ЛГБТІ-спільноти. В неділю, 23 червня, організація TransGeneration разом з трансгендернимі активістами з різних регіонів України об'єдналися в найбільшу колону за всю історію руху. Учасники вийшли на Марш рівності під гаслом "Трансформуємо суспільство", передає агенція новин "Інтерфакс-Україна".

Водночас на шляху ходи колони проводила акцію протесту громадська організація "Традиція і порядок". Від колони маршу протестувальників відокремили правоохоронці, повідомляє інформагенція "Українські новини". Як передає кореспондент DW, уздовж колони прайду з чорними банерами рухалися консервативні активісти. Між ними та поліцією виникали поодинокі сутички.

За даними організаторів, у марші взяли участь вісім тисяч осіб, постраждалих немає. У міністерстві внутрішніх справ України говорять про приблизно три тисячі учаників заходу, а також підтверджують відстуність постраждалих та затриманих.

Раніше в Адміністрації президента наголошували, що Нацполіція має гарантувати безпеку кожного українця. "Національна поліція повинна гарантувати безпеку всіх українців в дні Маршу рівності й вжити заходів для недопущення зіткнень між прихильниками і противниками Маршу", - йшлося на сайті президента України Володимира Зеленського.