У Києві пройшла акція на підтримку полонених українських моряків

Близько двохсот людей прийшли на Майдан Незалежності в Києві в понеділок, 17 грудня, щоб висловити слова підтримки українським морякам, які були захоплені Росією в Керченській протоці 25 листопада. Активісти тримали в руках портрети полонених і політичних заручників Кремля.

Вони також закликали представників міжнародних інституцій, посольств США та країн ЄС посилити санкції щодо Росії та допомогти Україні повернути військовополонених та заручників на батьківщину. "Ми поки не маємо повної підтримки, аби звільняли наших хлопців, але є розуміння, що на нашому боці правда. Вже більшість членів міжнародного співтовариства висловили своє занепокоєння, яке, правда, не відображається у конкретних діях, але це знак солідарності світу з нами", - сказав присутній на акції заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар.

Громадські активісти закликали українців написати на знак солідарності листи українським морякам та політв'язням. Листи передадуть через адвокатів. Як підкреслила заступниця голови правління громадської організації "Юридична сотня" Леся Василенко, листи підтримки треба писати російської мовою, уникаючи вислову "Слава Україні", оскільки всі листи з України у російських в'язницях надзвичайно цензуруються. "Хлопці мають знати, що кожен з нас буде боротися до останнього для того, щоб повернути наших хлопців додому", - сказала вона.

Кожен з присутніх мав можливість написати листа морякам та політичним в'язням Кремля безпосередньо на Майдані. Тут же будуть встановлені скриньки для збору листів та листівок незаконно ув’язненим. За словами Василенко, схожі громадські акції пройдуть в інших містах України та за кордоном.