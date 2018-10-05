У Києві з гранатомета обстріляли будівлю телеканалу "112. Україна"

Будівлю телеканалу "112. Україна", розташовану в Києві на вулиці Дегтярівській, в ніч на суботу, 13 липня, обстріляли з гранатомета, жертв та постраждалих немає. Правоохоронці кваліфікували подію як терористичний акт, йдеться у повідомленні на сайті Головного управління Національної поліції в Києві.
У Нацполіції зазначили, що о 3:40 до них надійшло повідомлення про те, що місцеві мешканці чули звук, схожий на вибух, на вулиці Дегтярівській. За вказаною адресою виїхали слідчо-оперативні групи поліції, вибухотехніки, кінологи та екіпажі патрульних. Фасад будівлі внаслідок обстрілу був пошкоджений, на місці поліцейські виявили відстріляний тубус гранатомета, який направлять на проведення експертизи.
Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань, кваліфікувавши як терористичний акт. Правоохоронці намагаються встановити та знайти зловмисників. Згодом усі матеріали справи передадуть до СБУ для подальшого розслідування, йдеться в повідомленні Нацполіції.
На телеканалі "112. Україна" підтвердили інформацію про обстріл та зазначили, що зловмисників було двоє. Також на телеканалі кажуть, що напередодні його співробітники виступили із відкритим зверненням до СБУ, прокуратури та дипломатичних установ "з проханням захистити колектив від свавілля радикалів, які шляхом залякування та погроз намагаються вплинути на редакційну політику телеканалу, змусити відмовитися від світових стандартів мовлення на догоду якимось політичним інтересам".
Нагадаємо, телеканал "112. Україна" належить народному депутату Тарасу Козаку, якого пов'язують з одним із лідерів "Опозиційної платформи - За життя" (ОПЗЖ) Віктором Медведчуком. Козаку також належать телеканали NewsOne та ZiK.
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Лідери рейтингів: які партії проходять до Верховної Ради
"Слуга народу"
Партія "Слуга народу", яка висунула на виборах президента-2019 майбутнього переможця Володимира Зеленського, є беззаперечним лідером перегонів з рейтингом понад 43 відсотки. Список партії очолює її голова Дмитро Разумков (на фото в центрі). Жоден кандидат від "Слуги народу" раніше не був депутатом Ради. Ще одна особливість партії - "постпраймеріз", чистка списку від осіб із сумнівною репутацією.
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"Опозиційна платформа - За життя"
"Опозиційна платформа - За життя" - один з двох уламків представленого в нинішній Раді "Опозиційного блоку". Список політсили, рейтинг якої сягає 12 відсотків, очолює екслідер "Опоблоку" та міністр енергетики часів президента Віктора Януковича Юрій Бойко. За ним ідуть ексочільник партії "За життя" Вадим Рабінович та Віктор Медведчук, якого вважають головним виразником інтересів Кремля в Україні.
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"Батьківщина"
Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" веде на вибори експрем'єрка Юлія Тимошенко, яка вже 20 років очолює партію. Це єдина політсила з нинішного складу Ради, яка завдяки рейтингу в понад 9 відсотків має всі шанси потрапити туди знову під старою назвою. На відміну від багатьох інших "Батьківщина" не експериментує зі списком - серед кандидатів переважно перевірені кадри з нинішнього складу фракції.
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"Голос"
Партія співака Святослава Вакарчука "Голос" демонструє найдинамічніше зростання рейтингу. Якщо на початку виборчої кампанії її підтримували менше відсотка респондентів, то наприкінці червня рівень її підтримки сягнув восьми відсотків. Зростанню популярності політичної сили сприяє агітаційний "Тур змін", з яким Вакарчук (на фото) та його гурт "Океан Ельзи" їздить Україною.
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"Європейська солідарність"
Партія експрезидента Петра Порошенка "Європейська солідарність" - оновлена версія "Блоку Петра Порошенка "Солідарність", представленого в нинішній Раді. Вона намагається заручитися голосами виборців, які підтримали Порошенка на президентських виборах-2019. Проте поки що рівень її підтримки (8,2 відсотка) не дотягує навіть до результату експрезидента в першому турі виборів (близько 16 відсотків).
Автор: Дмитро Губенко