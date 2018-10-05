 У Києві з гранатомета обстріляли будівлю телеканалу ″112. Україна″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.07.2019

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Новини

У Києві з гранатомета обстріляли будівлю телеканалу "112. Україна"

Будівлю телеканалу "112. Україна" обстріляли з гранатомета, ніхто не постраждав. Поліція кваліфікувала обстріл як терористичний акт.

Телеканал 112 Україна обстріляли з гранатомета, ніхто не постраждав

Телеканал "112 Україна" обстріляли з гранатомета, ніхто не постраждав

Будівлю телеканалу "112. Україна", розташовану в Києві на вулиці Дегтярівській, в ніч на суботу, 13 липня, обстріляли з гранатомета, жертв та постраждалих немає. Правоохоронці кваліфікували подію як терористичний акт, йдеться у повідомленні на сайті Головного управління Національної поліції в Києві.

У Нацполіції зазначили, що о 3:40 до них надійшло повідомлення про те, що місцеві мешканці чули звук, схожий на вибух, на вулиці Дегтярівській. За вказаною адресою виїхали слідчо-оперативні групи поліції, вибухотехніки, кінологи та екіпажі патрульних. Фасад будівлі внаслідок обстрілу був пошкоджений, на місці поліцейські виявили відстріляний тубус гранатомета, який направлять на проведення експертизи.

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Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань, кваліфікувавши як терористичний акт.  Правоохоронці намагаються встановити та знайти зловмисників. Згодом усі матеріали справи передадуть до СБУ для подальшого розслідування, йдеться в повідомленні Нацполіції.

На телеканалі "112. Україна" підтвердили інформацію про обстріл та зазначили, що зловмисників було двоє. Також на телеканалі кажуть, що напередодні його співробітники виступили із відкритим зверненням до СБУ, прокуратури та дипломатичних установ "з проханням захистити колектив від свавілля радикалів, які шляхом залякування та погроз намагаються вплинути на редакційну політику телеканалу, змусити відмовитися від світових стандартів мовлення на догоду якимось політичним інтересам".

Нагадаємо, телеканал "112. Україна" належить народному депутату Тарасу Козаку, якого пов'язують з одним із лідерів "Опозиційної платформи - За життя" (ОПЗЖ) Віктором Медведчуком. Козаку також належать телеканали NewsOne та ZiK.

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