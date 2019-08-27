У Києві затримали ексміністерку охорони здоров'я Богатирьову

Правоохоронці затримали колишню міністерку охорони здоров'я України Раїсу Богатирьову в київському аеропорту одразу після прибуття в Україну. Затримання, що відбулося у вівторок, 27 серпня, інформаційному агентству "Українські новини" підтвердив мінстр внутрішніх справ України Арсен Аваков. "Так, затримали", - запевнив міністр, не навівши жодних подробиць.

Згодом прессекретар Державної прикордонної служби Андрій Демченко повідомив інформаційному агентству "Укрінформ", що Богатирьова була затримана в аеропорту "Київ".

"Вона прилетіла рейсом з Мінська. Під час проходження прикордонного контролю на неї спрацювала наша база даних. Прикордонники встановили, що стосовно неї є доручення від правоохоронних органів і, власне, після цього вона була передана співробітникам Нацполіції", - сказав Демченко.

Нагадаємо, що Богатирьову, яка обіймала посаду міністерки охорони здоров'я під час правління президента Віктора Януковича, підозрювали у розкраданні державних коштів в особливо великих розмірах. До вересня 2016 року Богатирьова перебувала у базах міжнародного розшуку, однак згодом її ім'я звідти прибрали. Попри це, у Генеральній прокуратурі України (ГПУ) тоді запевняли, що екс-міністерка досі перебуває у розшуку і судом надано дозвіл на її затримання. У ГПУ наголосили, що у зв'язку з тим, що Богатирьова "умисно ухиляється від слідства та суду", прокуратура звернулася до Печерського районного суду Києва по дозвіл на проведення заочного провадження щодо підозрюваної.

14 серпня Голосіївський суд зобов'язав прокуратуру закрити кримінальне провадження проти Богатирьової, оскільки, за висновками суду, у справі закінчився строк досудового розслідування і подальші слідчі дії неможливі. У прокуратурі повідомили, що мають намір оскаржити це рішення суду.