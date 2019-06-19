У Києві загинув народний депутат Дмитро Тимчук

У Києві в середу, 19 червня, у своєму будинку загинув координатор групи "Інформаційний спротив" (ІС), народний депутат фракції "Народний фронт" Дмитро Тимчук, інформує "Інтерфакс-Україна".

Як повідомив у своєму Twitter колега Тимчука по фракції, нардеп Антон Геращенко, загиблий завдав собі смертельного вогнепального поранення під час чищення нагородної зброї. "Годину тому в себе вдома під час чищення нагородного пістолета завдав собі смертельного поранення патріот України і мій друг Дмитро Тимчук", - написав Геращенко.

За словами Геращенка, на місці трагедії працює слідчо-оперативна група. Наразі попередньою робочою версією слідства є те, що Тимчук застрелився під час чищення зброї.

Правоохоронці розглядають три версії загибелі народного депутата, зокрема вбивство й необережне поводження зі зброєю, повідомив директор департаменту комунікації міністерства внутрішніх справ України Артем Шевченко в коментарі hromadske.ua. "Це одне з трьох: або вбивство, або самогубство, або необережне поводження зі зброєю", - відповів Шевченко на запитання про версію смерті депутата.