У Києві загинув народний депутат Дмитро Тимчук

За попередньою робочою версією слідства народний депутат від "Народного фронту" Дмитро Тимчук загинув від вогнепального поранення під час чищення власної нагородної зброї.
У Києві в середу, 19 червня, у своєму будинку загинув координатор групи "Інформаційний спротив" (ІС), народний депутат фракції "Народний фронт" Дмитро Тимчук, інформує "Інтерфакс-Україна".
Як повідомив у своєму Twitter колега Тимчука по фракції, нардеп Антон Геращенко, загиблий завдав собі смертельного вогнепального поранення під час чищення нагородної зброї. "Годину тому в себе вдома під час чищення нагородного пістолета завдав собі смертельного поранення патріот України і мій друг Дмитро Тимчук", - написав Геращенко.
За словами Геращенка, на місці трагедії працює слідчо-оперативна група. Наразі попередньою робочою версією слідства є те, що Тимчук застрелився під час чищення зброї.
Правоохоронці розглядають три версії загибелі народного депутата, зокрема вбивство й необережне поводження зі зброєю, повідомив директор департаменту комунікації міністерства внутрішніх справ України Артем Шевченко в коментарі hromadske.ua. "Це одне з трьох: або вбивство, або самогубство, або необережне поводження зі зброєю", - відповів Шевченко на запитання про версію смерті депутата.
Фракція "Народного фронту" оголосила про вихід з парламентської коаліції. Голова Верховної Ради України Андрій Парубій заявив про припинення діяльності коаліції "Європейська Україна". (17.05.2019)
Поліція розслідує обставини самогубства учасника АТО і директора Миколаївскього аеропорту Владислава Волошина. (18.03.2018)