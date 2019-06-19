 У Києві загинув народний депутат Дмитро Тимчук | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.06.2019

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Новини

У Києві загинув народний депутат Дмитро Тимчук

За попередньою робочою версією слідства народний депутат від "Народного фронту" Дмитро Тимчук загинув від вогнепального поранення під час чищення власної нагородної зброї.

Дмитро Тимчук

Дмитро Тимчук (фото з архіву)

У Києві в середу, 19 червня, у своєму будинку загинув координатор групи "Інформаційний спротив" (ІС), народний депутат фракції "Народний фронт" Дмитро Тимчук, інформує "Інтерфакс-Україна".

Як повідомив у своєму Twitter колега Тимчука по фракції, нардеп Антон Геращенко, загиблий завдав собі смертельного вогнепального поранення під час чищення нагородної зброї. "Годину тому в себе вдома під час чищення нагородного пістолета завдав собі смертельного поранення патріот України і мій друг Дмитро Тимчук", - написав Геращенко.

За словами Геращенка, на місці трагедії працює слідчо-оперативна група. Наразі попередньою робочою версією слідства є те, що Тимчук застрелився під час чищення зброї.

Правоохоронці розглядають три версії загибелі народного депутата, зокрема вбивство й необережне поводження зі зброєю, повідомив директор департаменту комунікації міністерства внутрішніх справ України Артем Шевченко в коментарі hromadske.ua. "Це одне з трьох: або вбивство, або самогубство, або необережне поводження зі зброєю", - відповів Шевченко на запитання про версію смерті депутата.

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