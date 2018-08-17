 У Києві відбулася акція на підтримку Сенцова | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 21.08.2018

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Україна

У Києві відбулася акція на підтримку Сенцова

Символічні акції на 100-й день голодування засудженного в Росії українського режисера Олега Сенцова відбулись в Україні та низці країн. МЗС України закликає посилити тиск на РФ.

Акція підтримки Олега Сенцова під будівлею посольства РФ у Києві

Акція підтримки Олега Сенцова під будівлею посольства РФ у Києві

Акція солідарності з засудженим в Росії українським режисером Олегом Сенцовим пройшла на 100-й день його голодуванняу вівторок, 21 серпня, в Києві перед будівлею російського посольства в Україні, передає кореспондент DW.

Її організаторами виступили декілька правозахисних організацій, серед яких PEN Ukraine та Center for Civil Liberties. Ця акція є частиною міжнародної ініціативи, розпочатої PEN International, що оголосила марафон написання листів на підтримку Сенцова. Принесені листи планують роздрукувати та передати в посольства Росії у різних країнах.

Aktion in Kiev zum Oleg Sentsov (DW/A. Magazova)

DW.COM

Лідерка опозиційної фракції Зелених у Бундестазі закликала канцлерку ФРН Анґелу Меркель вимагати від президента РФ Володимира Путіна звільнення українського режисера Олега Сенцова. (18.08.2018)

Головними темами телефонної розмови канцлерки ФРН Анґели Меркель та президента України Петра Порошенка стали звільнення політв'язнів, зокрема Олега Сенцова, ситуація на Донбасі та "Північний потік-2". (16.08.2018)

В акції взяли участь близько 200 людей. Учасники розтягнули перед будівлею посольства колючий дріт та тримали плакати та транспаранти з вимогою звільнити Сенцова, зачитували листи видатних діячів культури на його підтримку, а також листи самого режисера та уривки з його біографічної книги "Розповіді", зазначає кореспондент DW.

Акції солідарності з Сенцовим відбулись 21 серпня і в інших містах України, в Росії та низці інших країн.

МЗС України закликає посилити тиск на Росію

У цей же день МЗС України закликав міжнародних партнерів та світові організації посилити тиск на Росію заради звільнення Олега Сенцова та інших незаконно засуджених у Росії українців.

Прес-секретарка МЗС Марьяна Беца в Twitter наголосила: "100 днів голодує Сенцов. Страшна цифра. Людське життя - найвища цінність. Вимагаємо від РФ негайно звільнити Олега". Вона звернулась до партнерів України та міжнародних організацій з проханням посилити тиск на РФ.

25 серпня 2015 року російський суд засудив Сенцова до 20 років позбавлення волі за нібито підготовку терактів в Криму. 14 травня 2018 року він розпочав безстрокове голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів.

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Що важливо знати про трагедію Сенцова (21.08.2018)

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