 У Києві вкрай низька явка призовників - військовий комісар | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.11.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

У Києві вкрай низька явка призовників - військовий комісар

Понад 23 тисяч призовників не з'явились до київських районних призовних комісій, повідомили в Київському військовому комісаріаті. Їх розшукують за допомогою Нацполіції.

У Києві до воєнкоматів не з'явились понад 23 тисяч призовників

У Києві до воєнкоматів не з'явились понад 23 тисяч призовників

У Києві зафіксована вкрай низька явка осіб призовного віку до районних призовних комісій. Станом на понеділок, 5 листопада, на призовні дільниці не з'явилися 23424 людини, повідомив військовий комісар Київського військового комісаріату, полковник Сергій Клявлін.

"Станом на 5 листопада 2018 року, відповідно до плану, ми призвали до лав Збройних сил України 39,5 відсотка. Хотів би звернути увагу, що явка призовників, які мають прибувати на призовні дільниці районних призовних комісій, украй низька. Ця цифра становить 8 відсотків", - повідомив він, передає агенція "Інтерфакс-Україна".

Клявін зазначив, що призовників, які не з'являються, шукають за допомогою Національної поліції, доправляють до призовних дільниць, де визначається їхня придатність до строкової військової служби. Комісар вказав на низьку якість роботи керівників підприємств з цього питання. "Тих, хто отримують повістки, звільняють заднім числом із підприємств, щоб не зберігати за ними місце роботи і не виплачувати зарплату. Це більшою мірою стосується приватних підприємств", - зазначив Клявлін.

DW.COM

Уряд України затвердив чисельність українців, котрих восени призвуть до лав української армії. Військовий призов подовжено від двох до трьох місяців. (26.09.2018)

Протягом наступних трьох місяців в Україні триватиме осінній призов на строкову службу. Загалом на неї планується залучити майже 18 тисяч осіб. (01.10.2018)

Окрім того, за його словами, навчальні заклади, в яких громадяни завершили навчання і більше не мають відстрочку на призов, передають дані до районних військкоматів не в повному обсязі. "Тому ми з допомогою органів Нацполіції, перевіряючи гуртожитки, де проживали ці призовники, виявляємо такі факти, коли ті, хто не мають права на відстрочку, переховуються в гуртожитках під виглядом нібито студентів", - повідомив він.

Водночас, як повідомив Клявлін, до лав Збройних сил України на військову службу за контрактом призвано 346 жителів Києва, з них 76 - жінки. 163 з них мають статус учасника бойових дій і раніше виконували завдання під час проведення АТО. "Ми сподіваємося, що з підвищенням рівня грошового забезпечення українських військовослужбовців, зокрема, контрактників, ця цифра збільшиться й охочих буде більше", - наголосив Клявлін.

Дивитись відео 02:55
Now live
02:55 хв

Як Бундесвер "заманює" молодь до своїх лав (22.08.2016)

Аудіо й відео до теми

Як Бундесвер "заманює" молодь до своїх лав (22.08.2016)  

Реклама

Докладно

Катерина Гандзюк померла 4 листопада

Після смерті Гандзюк: тиск на Луценка і Авакова зростає

Представники громадянського суспільства України вважають розслідування нападу на Катерину Гандзюк неефективним. 

Національний банк України

В Україні тепер можна дистанційно відкривати рахунки

Національний банк України надав фізичним особам можливість дистанційно відкривати рахунки.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  