У Києві вкрай низька явка призовників - військовий комісар

У Києві зафіксована вкрай низька явка осіб призовного віку до районних призовних комісій. Станом на понеділок, 5 листопада, на призовні дільниці не з'явилися 23424 людини, повідомив військовий комісар Київського військового комісаріату, полковник Сергій Клявлін.

"Станом на 5 листопада 2018 року, відповідно до плану, ми призвали до лав Збройних сил України 39,5 відсотка. Хотів би звернути увагу, що явка призовників, які мають прибувати на призовні дільниці районних призовних комісій, украй низька. Ця цифра становить 8 відсотків", - повідомив він, передає агенція "Інтерфакс-Україна".

Клявін зазначив, що призовників, які не з'являються, шукають за допомогою Національної поліції, доправляють до призовних дільниць, де визначається їхня придатність до строкової військової служби. Комісар вказав на низьку якість роботи керівників підприємств з цього питання. "Тих, хто отримують повістки, звільняють заднім числом із підприємств, щоб не зберігати за ними місце роботи і не виплачувати зарплату. Це більшою мірою стосується приватних підприємств", - зазначив Клявлін.

Окрім того, за його словами, навчальні заклади, в яких громадяни завершили навчання і більше не мають відстрочку на призов, передають дані до районних військкоматів не в повному обсязі. "Тому ми з допомогою органів Нацполіції, перевіряючи гуртожитки, де проживали ці призовники, виявляємо такі факти, коли ті, хто не мають права на відстрочку, переховуються в гуртожитках під виглядом нібито студентів", - повідомив він.

Водночас, як повідомив Клявлін, до лав Збройних сил України на військову службу за контрактом призвано 346 жителів Києва, з них 76 - жінки. 163 з них мають статус учасника бойових дій і раніше виконували завдання під час проведення АТО. "Ми сподіваємося, що з підвищенням рівня грошового забезпечення українських військовослужбовців, зокрема, контрактників, ця цифра збільшиться й охочих буде більше", - наголосив Клявлін.