У Китаї зафіксували різкий стрибок заражень коронавірусом

Кількість хворих на коронавірус COVID-19, виявлених у китайській провінції Хубей, у четвер, 13 лютого, склала 14 840 випадків - порівняно з даними за попередній день цей показник зріс удесятеро. Місцева влада пояснює цей стрибок зміною методу діагностики.

Кількість померлих від викликаної коронавірусом пневмонії за останню добу збільшилася більш ніж удвічі та склала 242 особи. Отже, загальне число загиблих тільки на материковій території Китаю складає 1350 осіб. 1310 з них проживали в провінції Хубей. Загальна кількість підтверджених діагнозів у цій провінції, яка є епіцентром поширення коронавірусу, становить 48 208 випадків, повідомляє агенція dpa.

Тим часом перший випадок зараження коронавірусом був зафіксований у Лондоні. Пацієнтка, в якої підтвердився цей діагноз, кілька днів тому прибула з Китаю та перебуває зараз в інфекційному відділенні лондонської лікарні Сент-Томас, повідомляє BBC.

Нагадаємо, що через епідемію коронавірусу в світі вже було скасовано чи відкладено кілька масових заходів. Міжнародна автомобільна федерація (FIA) 12 лютого ухвалила рішення перенести на пізніший термін проведення Гран-прі "Формули-1" в Китаї. Того ж дня організатори виставки Mobile World Congress в Барселоні підтвердили інформацію про її скасування через загрозу поширення коронавірусу.