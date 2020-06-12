У Китаї внаслідок вибуху цистерни з газом загинули щонайменше 19 осіб

У розташованій на сході Китаю провінції Чжецзян через вибух автоцистерни загинули 19 осіб, повідомляє місцева влада в неділю, 14 червня. Трагедія сталася напередодні на швидкісній трасі поблизу міста Веньлін, передає інформагенція dpa з посиланням на місцеві ЗМІ.

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За даними місцевої влади, від вибуху постраждало ще 172 особи, з яких 24 дістали тяжких тілесних ушкоджень. Тим часом китайська служба з надзвичайних ситуацій повідомляє, що через вибух до лікарень доставили 189 осіб.

Спочатку пролунав перший потужний вибух на автотрасі, а потім автоцистерну вибуховою хвилею кинуло на виробничі приміщення одного з місцевих підприємств, де вона вибухнула вдруге.

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Унаслідок вибуху були частково зруйновані прилеглі житлові та виробничі будівлі, а також загорілися кілька автомобілів. У гасінні пожежі та ліквідації наслідків аварії взяли участь сотні рятувальників. Причини події з'ясовується.