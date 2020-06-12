 У Китаї внаслідок вибуху цистерни з газом загинули щонайменше 19 осіб | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.06.2020

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Новини

У Китаї внаслідок вибуху цистерни з газом загинули щонайменше 19 осіб

У китайській провінції Чжецзян вибухнула автоцистерна, що перевозила скраплений газ. Унаслідок вибуху загинуло щонайменше 19 осіб, ще 172 інших дістали різноманітні поранення. Вибухова хвиля зруйнувала кілька будинків.

Вибух автоцистерни на сході Китаю

Наслідки вибуху автоцистерни та спричиненої ним пожежі на сході Китаю

У розташованій на сході Китаю провінції Чжецзян через вибух автоцистерни загинули 19 осіб, повідомляє місцева влада в неділю, 14 червня. Трагедія сталася напередодні на швидкісній трасі поблизу міста Веньлін, передає інформагенція dpa з посиланням на місцеві ЗМІ.

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За даними місцевої влади, від вибуху постраждало ще 172 особи, з яких 24 дістали тяжких тілесних ушкоджень. Тим часом китайська служба з надзвичайних ситуацій повідомляє, що через вибух до лікарень доставили 189 осіб.

Спочатку пролунав перший потужний вибух на автотрасі, а потім автоцистерну вибуховою хвилею кинуло на виробничі приміщення одного з місцевих підприємств, де вона вибухнула вдруге.

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Унаслідок вибуху були частково зруйновані прилеглі житлові та виробничі будівлі, а також загорілися кілька автомобілів. У гасінні пожежі та ліквідації наслідків аварії взяли участь сотні рятувальників. Причини події з'ясовується.

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