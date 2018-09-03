 У Кетені відбулася демонстрація після загибелі чоловіка | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.09.2018

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Новини

У Кетені відбулася демонстрація після загибелі чоловіка

У східнонімецькому Кетені 22-річний німець помер після конфлікту з кількома афганцями. Мер міста застерігає від перетворення Кетена на "другий Хемніц".

На марш у Кетені вийшли близько 2,5 тисяч учасників

На марш у Кетені вийшли близько 2,5 тисяч учасників

У місті Кетен, що у федеральній землі Саксонія-Ангальт, увечері у неділю, 9 вересня відбулася масова демонстрація, інформує агенція AFP.  Траурний марш у Кетені через загибель після вуличного конфлікту з афганцями 22-річного німця пройшов без сутичок. Акцію ініціювали у соціальних мережах прибічники правих поглядів. На марш у містечку, що налічує 26 тисяч осіб, вийшли близько 2,5 тисяч учасників, чимало з них приїхали з інших населених пунктів. Водночас ліві сили організували свою демонстрацію, на яку зібралося близько 200 осіб.

Очільник міської влади Кетена Бернд Гаушильд (Bernd Hauschild) застеріг від того, аби Кетен не перетворився на "другий Хемніц". Нагадаємо, що у саксонському Хемніці нещодавно після вбивства у вуличній бійці 35-річного німця, пройшли масові акції прихильників правих поглядів, під час яких відбулися сутички. У зв'язку з убивством у Хемніці було затримано двох чоловіків - прохачів притулку у ФРН. 

Як повідомлялося, трагедія у Кетені сталася у ніч на неділю, 9 вересня, під час суперечки на дитячому майданчику. За даними ЗМІ, троє афганців емоційно з'ясовували стосунки з жінкою, намагаючись дізнатися від кого вона завагітніла. До них підійшли двоє громадян Німеччини. Між афганцями і німцями виникла суперечка і бійка, під час якої 22-річний німець впав на землю і помер. За результатами розтину, чоловік помер внаслідок гострої серцевої недостатності. Раніше ЗМІ повідомляли, що причиною смерті був крововилив у мозок. Наразі повідомлення, що смерть стала наслідком удару під час бійки, не отримали підтвердження.

Двоє підозрюваних громадян Афганістану було затримано. Увечері в неділю суддя видав ордер на арешт цих осіб через підозру у завданні тілесних ушкоджень, що призвели до смерті. Допити підозрюваних тривають, обставини інциденту з'ясовують, розслідування ведеться у всіх напрямках, зазначили правоохоронці.

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Двох афганців підозрюють у вбивстві німця у місті Кетен у землі Саксонія-Ангальт. Поліція з'ясовує обставини інциденту. (09.09.2018)  

Коментар: Неонацизм у Німеччині - тривожні уроки Хемніца

У східнонімецькому місті Хемніці протягом двох днів лютує натовп праворадикалів. Попри залучення значних ресурсів, поліція не справляється. Їй бракує бажання боротись з правими структурами, вважає Ганс Пфайфер. (28.08.2018)  

Що відомо про вбивство і заворушення в Хемніці?

Після вбивства громадянина ФРН - ймовірно, біженцями - у Хемніці на сході Німеччини почалися заворушення. DW - про те, що вже відомо про інцидент, і на що чекати далі. (27.08.2018)  

Аудіо й відео до теми

Німецька школярка проти расизму та "культу Гітлера" (10.11.2017)  

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