У Кетені відбулася демонстрація після загибелі чоловіка

У місті Кетен, що у федеральній землі Саксонія-Ангальт, увечері у неділю, 9 вересня відбулася масова демонстрація, інформує агенція AFP. Траурний марш у Кетені через загибель після вуличного конфлікту з афганцями 22-річного німця пройшов без сутичок. Акцію ініціювали у соціальних мережах прибічники правих поглядів. На марш у містечку, що налічує 26 тисяч осіб, вийшли близько 2,5 тисяч учасників, чимало з них приїхали з інших населених пунктів. Водночас ліві сили організували свою демонстрацію, на яку зібралося близько 200 осіб.

Очільник міської влади Кетена Бернд Гаушильд (Bernd Hauschild) застеріг від того, аби Кетен не перетворився на "другий Хемніц". Нагадаємо, що у саксонському Хемніці нещодавно після вбивства у вуличній бійці 35-річного німця, пройшли масові акції прихильників правих поглядів, під час яких відбулися сутички. У зв'язку з убивством у Хемніці було затримано двох чоловіків - прохачів притулку у ФРН.

Як повідомлялося, трагедія у Кетені сталася у ніч на неділю, 9 вересня, під час суперечки на дитячому майданчику. За даними ЗМІ, троє афганців емоційно з'ясовували стосунки з жінкою, намагаючись дізнатися від кого вона завагітніла. До них підійшли двоє громадян Німеччини. Між афганцями і німцями виникла суперечка і бійка, під час якої 22-річний німець впав на землю і помер. За результатами розтину, чоловік помер внаслідок гострої серцевої недостатності. Раніше ЗМІ повідомляли, що причиною смерті був крововилив у мозок. Наразі повідомлення, що смерть стала наслідком удару під час бійки, не отримали підтвердження.

Двоє підозрюваних громадян Афганістану було затримано. Увечері в неділю суддя видав ордер на арешт цих осіб через підозру у завданні тілесних ушкоджень, що призвели до смерті. Допити підозрюваних тривають, обставини інциденту з'ясовують, розслідування ведеться у всіх напрямках, зазначили правоохоронці.