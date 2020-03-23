У Кенії загубилися замовлені Німеччиною шість мільйонів захисних масок

В аеропорту Кенії наприкінці минулого тижня зникло шість мільйонів захисних масок типу FFP2, які німецький уряд замовив в рамках боротьби з коронавірусом. Про це у вівторок, 24 березня, повідомило видання Der Spiegel. Речниця міністерства оборони ФРН підтвердила інформацію про зникнення масок, додавши, що зараз з'ясовується, що саме сталось.

Покупку масок для міністерства охорони здоров'я антикризовий штаб уряду Німеччини доручив провести управлінню з закупівель Бундесверу. Маски були призначені для німецьких лікарень і мали прибути до країни ще 20 березня. Хто був постачальником масок, не повідомляється. Жодних збитків німецький уряд не зазнав, оскільки захисні засоби ще не були оплачені, повідомили в міністерстві оборони. "Контракт анульйований", - зазначила представниця міністерства, цитує агенція AFP.

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Оформленням замовлення займалося Генеральне управління митниці, що перебуває в підпорядкуванні міністерства фінансів. Митне управління повинно було забезпечити перевірку і серйозність підрядника. Яку роль в закупівлі масок зіграла Кенія, представниця військового відомства сказати не змогла.

Зниклі маски були частиною великої поставки

Поки не відомо, як вплине втрата великого замовлення на постачання захисних засобів до лікарень. За інформацією Der Spiegel, зникла партія була частиною першої великої поставки.

Управління з закупівель Бундесверу займається придбанням озброєнь для німецьких військ. Антикризовий штаб уряду Німеччини доручив цьому відомству надати матеріально-технічну підтримку при терміновій закупівлі захисних матеріалів для німецького міністерства охорони здоров'я. Після цього управління з закупівель уклало кілька контрактів з виробниками медичних товарів на 241 мільйон євро, пише Der Spiegel.

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