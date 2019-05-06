У Каїрі внаслідок вибуху загинули щонайменше 19 людей

У столиці Єгипту Каїрі внаслідок вибуху в ніч на понеділок, 5 серпня, загинули щонайменше 19 людей і ще близько 30 були поранені. Єгипетське міністерство охорони здоров'я повідомило, що вибух пролунав біля онкологічного центру після аварії за участі кількох автомобілів. Внаслідок вибуху також спалахнула велика пожежа, передає агентство dpa.

З медичного центру, який розташований неподалік від площі Тахрір поряд з урядовими будівлями та посольствами іноземних держав, евакуювали 54 пацієнтів. Вони та співробітники онкологічного центру не постраждали. Поранені внаслідок вибуху були доправлені у лікарні.

Поки невідомо, чому ДТП спричинила такий потужний вибух. Прокуратура Єгипту направила на місце вибуху групу слідчих для з'ясування причин.