 У Каїрі внаслідок вибуху загинули щонайменше 19 людей | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.08.2019

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Новини

У Каїрі внаслідок вибуху загинули щонайменше 19 людей

Поблизу медичного центру в єгипетській столиці зіштовхнулися декілька автомобілів, пролунав вибух. Загинули 19 людей, ще близько 30 отримали поранення.

Вибух пролунав після аварії за участі кількох автомобілів

Вибух пролунав після аварії за участі кількох автомобілів

У столиці Єгипту Каїрі внаслідок вибуху в ніч на понеділок, 5 серпня, загинули щонайменше 19 людей і ще близько 30 були поранені. Єгипетське міністерство охорони здоров'я повідомило, що вибух пролунав біля онкологічного центру після аварії за участі кількох автомобілів. Внаслідок вибуху також спалахнула велика пожежа, передає агентство dpa. 

З медичного центру, який розташований неподалік від площі Тахрір поряд з урядовими будівлями та посольствами іноземних держав, евакуювали 54 пацієнтів. Вони та співробітники онкологічного центру не постраждали. Поранені внаслідок вибуху були доправлені у лікарні.

Поки невідомо, чому ДТП спричинила такий потужний вибух. Прокуратура Єгипту направила на місце вибуху групу слідчих для з'ясування причин.

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