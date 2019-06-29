 У Катарі розпочалася конференція щодо мирного врегулювання в Афганістані | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.07.2019

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Новини

У Катарі розпочалася конференція щодо мирного врегулювання в Афганістані

На організованій Німеччиною та Катаром конференції у Досі присутні представники "Талібану", політики та громадські діячі Афганістану. Внутрішньоафганський діалог має стати підготовкою до важливих переговорів.

Представники Талібану на конференції щодо врегулювання в Афганістані

Представники "Талібану" на конференції щодо врегулювання в Афганістані

У столиці Катару Досі в неділю, 7 липня, розпочалася дводенна внутрішньоафганська конференція, учасники якої мають обговорити питання мирного врегулювання в Афганістані. Окрім умов припинення вогню, важливими темами зустрічі повинні стати права жінок та меншин.

На запрошення співорганізаторів конференції - Німеччини та Катару - у Досі зібралися представники ісламістського руху "Талібан", політики та громадські діячі Афганістану, журналісти. Також на заході присутні вископоставлені чиновники країни, але вони офіційно не представляють уряд президента Афганістану Ашрафа Гані, зазначає агентство AFP. Таліби відмовляються від переговорів з урядом Гані, називаючи його "маріонеткою Вашингтона".  Утім, вони неодноразово заявляли, що сядуть за стіл переговорів з будь-яким афганцем, навіть державним чиновником, але як пересічним громадянином, а не представником влади.

На конференції не очікується ухвалення якихось рішень - внітрішньоафганський діалог повинен стати підготовкою до "важливого переговорного процесу". 

Представник уряду Німеччини щодо Афганістану Маркус Потцель (Markus Potzel) зазначив, що Німеччина ініціювала цей діалог, щоб прокласти шлях до миру в Афганістані. Він наголосив, що майбутнє Афганістану може визначатися лише самими афганцями.

DW.COM

Про початок вже сьомого раунду переговорів між США та рухом "Талібан" повідомили самі таліби. Раніше в Вашингтоні висловлювали сподівання досягти мирної угоди з талібами до вересня 2019 року. (29.06.2019)

Упродовж першого кварталу 2019 року в Афганістані внаслідок військових операцій урядових сил та їхніх союзників загинуло більше мирних жителів, ніж від нападів бойовиків руху "Талібан" та ісламістів, наголошують у ООН. (24.04.2019)

Держсекретар США Майк Помпео привітав проведення конференції, зазначивши, що вона є довгоочікуваною. "Приємно бачити високопоставлених представників уряду, громадянського суспільства, жіночих організацій та талібів разом за одним столом", - написав він у соціальній мережі Twitter. За словами Помпео, всі американці повинні радіти, бачачи, як афганці сидять одне з одним, аби почати вирішувати складне завдання припинення конфлікту в країні та побудови спільного майбутнього.

Внутрішньоафганська конференція триватиме 7 і 8 липня. Після неї відновляться переговори між талібами та США. Напередодні спецпредставник США з мирного врегулювання в Афганістані Залмай Халілзад повідомив, що Сполучені Штати та представники "Талібану" досягнули "значного" прогресу з усіх ключових питань під час останнього раунду переговорів. Перемовини мають відновитися 9 липня.

На даний момент таліби контролюють майже половину території Афганістану і є потужнішими, ніж будь-коли з часу початку військової операції США в країні у жовтні 2001 року. 

  • Жінки вивчають медицину в Афганістані

    Модерний Афганістан - у минулому

    Студентки медицини

    Дві студентки медицини з університету Кабула разом зі своєю професоркою (на фото праворуч) розглядають гіпсовий зліпок частини людського тіла. Фотографію було зроблено в 1962 році. Тоді було само собою зрозумілим, що жінки брали участь в громадському житті Афганістану, а також мали доступ до освіти.

  • Жінки на вулицях Кабула

    Модерний Афганістан - у минулому

    Шик на вулицях столиці

    Дві по-західному вдягнені жінки у жовтні 1962 року виходять зі студійної будівлі радіостанції "Радіо Кабул" в афганській столиці. Після того, як у середині 1990-тих років владу у країні захопили фундаменталісти з "Талібану", жінки змушені були закрити волосся хусткою та вдягти бурку.

  • Студентки в Кабулі

    Модерний Афганістан - у минулому

    Рівні права для всіх

    У середині 1970-тих років студентки Політехнічного університету в Кабулі були абсолютно звичайною картиною. Років 20 потому жінки більше не мали права там навчатись. Усе змінилось після падіння "Талібану" в 2001 році. І з січня 2003-го у конституції країни записано, що жінки мають рівне з чоловіками право на освіту.

  • Зародження інформатики

    Модерний Афганістан - у минулому

    Зародження інформатики

    Радянська викладачка проводить заняття у Політехнічному інституті в Кабулі - і розповідає афганським студенткам та студентам про тогочасне становище комп’ютерних технологій. Протягом десяти років постійної війни в афганських вишах працювало багато радянських викладачів.

  • Студенти в Кабулі

    Модерний Афганістан - у минулому

    Студенти поміж собою

    Невимушене спільне дозвілля знайомих дівчат і хлопців: студенти у Кабулі в 1981 році. Два роки до того радянські війська увійшли на територію країни. Радянська інтервенція вилилася в десятирічну війну - після відходу радянських військ до влади в країні прийшов "Талібан".

  • Школярки в Афганістані

    Модерний Афганістан - у минулому

    Школа для всіх

    Афганські дівчата в середній школі в Кабулі за часів радянської інтервенції. Після приходу до влади "Талібану" 1996 року дівчата були відсторонені від занять, а жінкам було відмовлено в доступі до освіти. Вони також не мали права брати участі у професійному житті та не могли займатись якоюсь роботою.

  • Мати з дітьми в Кабулі

    Модерний Афганістан - у минулому

    Двокласове суспільство - до сьогодні

    Мати з дітьми на вулиці Кабула: у вільному одязі та без хустки на голові. Такі картини, як ця, досі можна нечасто побачити в Афганістані. Навіть через 15 років після повалення влади "Талібану" жінки в Афганістані борються за рівність у суспільстві, де домінують чоловіки. Лише один приклад: у всій країні є тільки одна жінка-водійка таксі.

    Автор: Естер Фельден, Катерина Каплюк


DW.COM

Модерний Афганістан - у минулому

Враження з іншого часу - та іншого світу. По-західному вдягнені та не прикриті хустками - такими були жінки в Кабулі в 1967 році. Інформаційне агентство dpa оприлюднило історичні знімки. (24.08.2015)  

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