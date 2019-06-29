У Катарі розпочалася конференція щодо мирного врегулювання в Афганістані

У столиці Катару Досі в неділю, 7 липня, розпочалася дводенна внутрішньоафганська конференція, учасники якої мають обговорити питання мирного врегулювання в Афганістані. Окрім умов припинення вогню, важливими темами зустрічі повинні стати права жінок та меншин.

На запрошення співорганізаторів конференції - Німеччини та Катару - у Досі зібралися представники ісламістського руху "Талібан", політики та громадські діячі Афганістану, журналісти. Також на заході присутні вископоставлені чиновники країни, але вони офіційно не представляють уряд президента Афганістану Ашрафа Гані, зазначає агентство AFP. Таліби відмовляються від переговорів з урядом Гані, називаючи його "маріонеткою Вашингтона". Утім, вони неодноразово заявляли, що сядуть за стіл переговорів з будь-яким афганцем, навіть державним чиновником, але як пересічним громадянином, а не представником влади.

На конференції не очікується ухвалення якихось рішень - внітрішньоафганський діалог повинен стати підготовкою до "важливого переговорного процесу".

Представник уряду Німеччини щодо Афганістану Маркус Потцель (Markus Potzel) зазначив, що Німеччина ініціювала цей діалог, щоб прокласти шлях до миру в Афганістані. Він наголосив, що майбутнє Афганістану може визначатися лише самими афганцями.

Держсекретар США Майк Помпео привітав проведення конференції, зазначивши, що вона є довгоочікуваною. "Приємно бачити високопоставлених представників уряду, громадянського суспільства, жіночих організацій та талібів разом за одним столом", - написав він у соціальній мережі Twitter. За словами Помпео, всі американці повинні радіти, бачачи, як афганці сидять одне з одним, аби почати вирішувати складне завдання припинення конфлікту в країні та побудови спільного майбутнього.

Внутрішньоафганська конференція триватиме 7 і 8 липня. Після неї відновляться переговори між талібами та США. Напередодні спецпредставник США з мирного врегулювання в Афганістані Залмай Халілзад повідомив, що Сполучені Штати та представники "Талібану" досягнули "значного" прогресу з усіх ключових питань під час останнього раунду переговорів. Перемовини мають відновитися 9 липня.

На даний момент таліби контролюють майже половину території Афганістану і є потужнішими, ніж будь-коли з часу початку військової операції США в країні у жовтні 2001 року.