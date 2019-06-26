 У Катарі розпочався сьомий раунд переговорів між США та талібами | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.06.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

У Катарі розпочався сьомий раунд переговорів між США та талібами

Про початок вже сьомого раунду переговорів між США та рухом "Талібан" повідомили самі таліби. Раніше в Вашингтоні висловлювали сподівання досягти мирної угоди з талібами до вересня 2019 року.

Переговори в Досі між талібами та США

Під час попереднього раунду переговорів у Досі, лютий 2019 року

У столиці Катару Досі розпочався сьомий раунд переговорів між представниками Сполучених Штатів Америки та радикального афганського ісламського руху "Талібан". Про початок чергового раунду перемовин між талібами та американцями повідомив речник афганського радикального руху Забіулла Муджахід у соціальній мережі Twitter.

Спочатку планувалося, що переговори розпочнуться ще зранку, однак сторони сіли за стіл переговорів вже в пообідній час, передає агенція новин AP, посилаючись на слова Муджахіда. Днями державний секретар США Майк Помпео заявляв, що Вашингтон сподівається укласти мирний договір з талібами до вересня поточного року. Саме в вересні 2019 року афганці обиратимуть президента.

Вивід військ та гарантії від талібів

Перемовини між США та талібами про завершення збройного конфлікту, що триває вже майже 18 років, розпочалися ще влітку 2018 року. Під час попередніх перемовин сторони обговорювали такі питання, як виведення американських військ з території Афганістану та гарантії з боку талібів не допустити перетворення Афганістану на країну, куди з усього світу будуть прибувати бойовики-терористи й проводити звідти напади глобального масштабу, нагадує AP.

DW.COM

Вибори президента Афганістану вже вдруге перенесли. Нова дата голосування - 28 вересня 2019 року. (20.03.2019)

Упродовж першого кварталу 2019 року в Афганістані внаслідок військових операцій урядових сил та їхніх союзників загинуло більше мирних жителів, ніж від нападів бойовиків руху "Талібан" та ісламістів, наголошують у ООН. (24.04.2019)

Обидві сторони погодилися щодо необхідності виведення американських військ та надання гарантій з боку "Талібану", але досі так і не змогли узгодити всіх деталей.

Паралельно з внутрішньоафганським діалогом

Досі таліби відмовлялися сідати за стіл переговорів з афганським урядом. Натомість вони провели кілька раундів перемовин з представниками афганського політикуму, в тому числі з членами опозиційних партій. Серед учасників внуршньоафганського діалогу з талібами був і колишній президент Афганістану Хамід Карзай. Обидві зустрічі між талібами та афганськими політиками пройшли в Москві.

Таліби кажуть, що готові говорити з представниками афганського уряду не як з офіційними особами, а як зі звичайними афганцями. Принаймні доти, доки не буде досягнуто угоди зі США. Серед іншого представники "Талібану" вказують на те, що саме за США залишається останнє слово в питанні виведення американських військ з Афганістану. Держсекретар США Майк Помпео неодноразово висловлював сподівання досягти домовленостей з талібами одночасно з успішним просуванням внутрішньоафганського діалогу.

Про перемир'я на йдеться

Водночас анонімні представники "Талібану" повідомили журналістам AP, що радикальний рух не має наміру оголошувати режим припинення вогню через переговори зі США. Таліби не збираються складати зброю, поки американські війська перебувають на афганській землі. Про серйозність намірів руху свідчить зокрема проведена зранку 29 червня атака талібів на загони близьких до афганського уряду формувань. Унаслідок нападу в провінції Багхлан загинуло 25 членів вірних уряду загонів, передає агенція новин AFP.

  • Жінки вивчають медицину в Афганістані

    Модерний Афганістан - у минулому

    Студентки медицини

    Дві студентки медицини з університету Кабула разом зі своєю професоркою (на фото праворуч) розглядають гіпсовий зліпок частини людського тіла. Фотографію було зроблено в 1962 році. Тоді було само собою зрозумілим, що жінки брали участь в громадському житті Афганістану, а також мали доступ до освіти.

  • Жінки на вулицях Кабула

    Модерний Афганістан - у минулому

    Шик на вулицях столиці

    Дві по-західному вдягнені жінки у жовтні 1962 року виходять зі студійної будівлі радіостанції "Радіо Кабул" в афганській столиці. Після того, як у середині 1990-тих років владу у країні захопили фундаменталісти з "Талібану", жінки змушені були закрити волосся хусткою та вдягти бурку.

  • Студентки в Кабулі

    Модерний Афганістан - у минулому

    Рівні права для всіх

    У середині 1970-тих років студентки Політехнічного університету в Кабулі були абсолютно звичайною картиною. Років 20 потому жінки більше не мали права там навчатись. Усе змінилось після падіння "Талібану" в 2001 році. І з січня 2003-го у конституції країни записано, що жінки мають рівне з чоловіками право на освіту.

  • Зародження інформатики

    Модерний Афганістан - у минулому

    Зародження інформатики

    Радянська викладачка проводить заняття у Політехнічному інституті в Кабулі - і розповідає афганським студенткам та студентам про тогочасне становище комп’ютерних технологій. Протягом десяти років постійної війни в афганських вишах працювало багато радянських викладачів.

  • Студенти в Кабулі

    Модерний Афганістан - у минулому

    Студенти поміж собою

    Невимушене спільне дозвілля знайомих дівчат і хлопців: студенти у Кабулі в 1981 році. Два роки до того радянські війська увійшли на територію країни. Радянська інтервенція вилилася в десятирічну війну - після відходу радянських військ до влади в країні прийшов "Талібан".

  • Школярки в Афганістані

    Модерний Афганістан - у минулому

    Школа для всіх

    Афганські дівчата в середній школі в Кабулі за часів радянської інтервенції. Після приходу до влади "Талібану" 1996 року дівчата були відсторонені від занять, а жінкам було відмовлено в доступі до освіти. Вони також не мали права брати участі у професійному житті та не могли займатись якоюсь роботою.

  • Мати з дітьми в Кабулі

    Модерний Афганістан - у минулому

    Двокласове суспільство - до сьогодні

    Мати з дітьми на вулиці Кабула: у вільному одязі та без хустки на голові. Такі картини, як ця, досі можна нечасто побачити в Афганістані. Навіть через 15 років після повалення влади "Талібану" жінки в Афганістані борються за рівність у суспільстві, де домінують чоловіки. Лише один приклад: у всій країні є тільки одна жінка-водійка таксі.

    Автор: Естер Фельден, Катерина Каплюк


DW.COM

Модерний Афганістан - у минулому

Враження з іншого часу - та іншого світу. По-західному вдягнені та не прикриті хустками - такими були жінки в Кабулі в 1967 році. Інформаційне агентство dpa оприлюднило історичні знімки. (24.08.2015)  

Також за темою

Afghanistan Konflikt l US-Army in Deh Bala

В Афганістані загинули двоє американських військових 26.06.2019

У місії НАТО в Афганістані повідомили про загибель двох американських військовослужбовців. Кількість загиблих солдатів США у цій країні в 2019 році зросла до дев'яти осіб.

Afghanistan Angriff auf Regierungsviertel in Kabul

ООН: В Афганістані найбільше цивільних гине від дій урядових сил та їхніх союзників 24.04.2019

Упродовж першого кварталу 2019 року в Афганістані внаслідок військових операцій урядових сил та їхніх союзників загинуло більше мирних жителів, ніж від нападів бойовиків руху "Талібан" та ісламістів, наголошують у ООН.

Afghanistan Parlamentswahlen Kabul

В Афганістані вдруге перенесли президентські вибори 20.03.2019

Вибори президента Афганістану вже вдруге перенесли. Нова дата голосування - 28 вересня 2019 року.

Реклама

Докладно

Віктор Медведчук

Кого звільнили з полону сепаратистів і до чого тут Медведчук

З Донбасу повернулися четверо українських полонених. Віктору Медведчуку, який приписує собі звільнення, закидають піар.  

Banknoten Euro, Dollar und Rial (Getty Images/AFP/A. Kenar)

ЄС та Іран почали використовувати Instex

Перші транзакції за фінансовим механізмом Instex між Іраном та ЄС для обходу санкцій США вже здійснені.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  