У Катарі розпочався сьомий раунд переговорів між США та талібами

У столиці Катару Досі розпочався сьомий раунд переговорів між представниками Сполучених Штатів Америки та радикального афганського ісламського руху "Талібан". Про початок чергового раунду перемовин між талібами та американцями повідомив речник афганського радикального руху Забіулла Муджахід у соціальній мережі Twitter.

Спочатку планувалося, що переговори розпочнуться ще зранку, однак сторони сіли за стіл переговорів вже в пообідній час, передає агенція новин AP, посилаючись на слова Муджахіда. Днями державний секретар США Майк Помпео заявляв, що Вашингтон сподівається укласти мирний договір з талібами до вересня поточного року. Саме в вересні 2019 року афганці обиратимуть президента.

Вивід військ та гарантії від талібів

Перемовини між США та талібами про завершення збройного конфлікту, що триває вже майже 18 років, розпочалися ще влітку 2018 року. Під час попередніх перемовин сторони обговорювали такі питання, як виведення американських військ з території Афганістану та гарантії з боку талібів не допустити перетворення Афганістану на країну, куди з усього світу будуть прибувати бойовики-терористи й проводити звідти напади глобального масштабу, нагадує AP.

Обидві сторони погодилися щодо необхідності виведення американських військ та надання гарантій з боку "Талібану", але досі так і не змогли узгодити всіх деталей.

Паралельно з внутрішньоафганським діалогом

Досі таліби відмовлялися сідати за стіл переговорів з афганським урядом. Натомість вони провели кілька раундів перемовин з представниками афганського політикуму, в тому числі з членами опозиційних партій. Серед учасників внуршньоафганського діалогу з талібами був і колишній президент Афганістану Хамід Карзай. Обидві зустрічі між талібами та афганськими політиками пройшли в Москві.

Таліби кажуть, що готові говорити з представниками афганського уряду не як з офіційними особами, а як зі звичайними афганцями. Принаймні доти, доки не буде досягнуто угоди зі США. Серед іншого представники "Талібану" вказують на те, що саме за США залишається останнє слово в питанні виведення американських військ з Афганістану. Держсекретар США Майк Помпео неодноразово висловлював сподівання досягти домовленостей з талібами одночасно з успішним просуванням внутрішньоафганського діалогу.

Про перемир'я на йдеться

Водночас анонімні представники "Талібану" повідомили журналістам AP, що радикальний рух не має наміру оголошувати режим припинення вогню через переговори зі США. Таліби не збираються складати зброю, поки американські війська перебувають на афганській землі. Про серйозність намірів руху свідчить зокрема проведена зранку 29 червня атака талібів на загони близьких до афганського уряду формувань. Унаслідок нападу в провінції Багхлан загинуло 25 членів вірних уряду загонів, передає агенція новин AFP.