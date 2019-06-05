У Камбоджі зросла до 18 осіб кількість загиблих внаслідок руйнування будівлі

Щонайменше 18 людей загинуло внаслідок руйнування недобудови в місті Сінауквіль на півдні Камбоджі. Про зростання кількості загиблих зруйнованої напередодні споруди повідомили в неділю, 23 червня, представники місцевої влади, передає агенція новин AFP.

Як мінімум 24 особи отримали внаслідок падіння будівлі поранення. Дехто з потерпілих - у тяжкому стані, кажуть місцеві чиновники. Нині до пошуково-рятувальних робіт залучено понад тисячу осіб, в тому числі військовослужбовців та поліцейських.

Обвал багатоповерхівки стався рано-вранці 22 червня, коли ще на нижніх поверхах спали десятки будівельників. Сама споруда належала китайському підприємству. Поліція затримала власника будівлі, керівника будівельної компанії та підприємця-субпідрядника. Всі вони - громадяни Китаю. Крім того, поліція допитала власника земельної ділянки, на якій проводилися будівельні роботи. Останній є камбоджійцем.

Досі невідомо точно, скільки саме будівників опинилося під завалами. Спочатку місцева влада повідомляла про 30 працівників, котрі спали в будівлі. Натомість врятовані будівельники запевняють, що на кількох нижніх поверхах відпочивало близько 70 будівельників. До того ж, на верхніх поверхах працювала група китайських електриків. Поки що рятувальники не розчистили й половини завалів.

Розслідування причини трагедії триває. В уряді країни вже говорять про недбале ставлення до техніки безпеки та будівельних норм. Попри це прем'єр-міністр Камбоджі Хун Сен пообіцяв родинам кожного загиблого грошову допомогу в 10 тисяч доларів США.