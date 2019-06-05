 У Камбоджі зросла до 18 осіб кількість загиблих внаслідок руйнування будівлі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.06.2019

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Новини

У Камбоджі зросла до 18 осіб кількість загиблих внаслідок руйнування будівлі

Внаслідок рунйування недобудови в Камбоджі загинуло не менше 18 будівельників. До пошуково-рятувальних робіт залучили понад тисячу осіб.

Обвал будинку в Камбоджі

Рятувальники поки що розібрали менше половини завалів

Щонайменше 18 людей загинуло внаслідок руйнування недобудови в місті Сінауквіль на півдні Камбоджі. Про зростання кількості загиблих зруйнованої напередодні споруди повідомили в неділю, 23 червня, представники місцевої влади, передає агенція новин AFP.

Як мінімум 24 особи отримали внаслідок падіння будівлі поранення. Дехто з потерпілих - у тяжкому стані, кажуть місцеві чиновники. Нині до пошуково-рятувальних робіт залучено понад тисячу осіб, в тому числі військовослужбовців та поліцейських.

DW.COM

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Щонайменше дев'ять людей отримали поранення внаслідок вибуху у житловому будинку у Гаазі. Рятувальники шукають під уламками інших постраждалих. (27.01.2019)

Рятувальники виявили під завалами будинку в Магнітогорську тіла вже 38 загиблих, з яких шестеро - діти. Доля трьох осіб все ще невідома. (03.01.2019)

Внаслідок обвалу будинку в індійському Мумбаї загинули щонайменше семеро осіб. Десятки людей вважаються зниклими безвісти. Через повені, які лютують в Південній Азії, в Індії та сусідніх країнах загинули понад 1500 осіб. (31.08.2017)

Обвал багатоповерхівки стався рано-вранці 22 червня, коли ще на нижніх поверхах спали десятки будівельників. Сама споруда належала китайському підприємству. Поліція затримала власника будівлі, керівника будівельної компанії та підприємця-субпідрядника. Всі вони - громадяни Китаю. Крім того, поліція допитала власника земельної ділянки, на якій проводилися будівельні роботи. Останній є камбоджійцем.

Досі невідомо точно, скільки саме будівників опинилося під завалами. Спочатку місцева влада повідомляла про 30 працівників, котрі спали в будівлі. Натомість врятовані будівельники запевняють, що на кількох нижніх поверхах відпочивало близько 70 будівельників. До того ж, на верхніх поверхах працювала група китайських електриків. Поки що рятувальники не розчистили й половини завалів.

Розслідування причини трагедії триває. В уряді країни вже говорять про недбале ставлення до техніки безпеки та будівельних норм. Попри це прем'єр-міністр Камбоджі Хун Сен пообіцяв родинам кожного загиблого грошову допомогу в 10 тисяч доларів США.

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