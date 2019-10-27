 У Каліфорнії оголосили надзвичайний стан через пожежі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.10.2019

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Новини

У Каліфорнії оголосили надзвичайний стан через пожежі

Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом оголосив надзвичайний стан через пожежі. У штаті наказали евакуюватися приблизно 200 тисячам жителів.

Пожежа в каліфорнійському окрузі Сонома

Пожежа в каліфорнійському окрузі Сонома

DW.COM

Через конфлікт у переповненому таборі троє людей дістали ножових поранень, відтак сталась пожежа. Люди були евакуйовані і переселені в інші, такі ж переповнені табори. (15.10.2019)

Внаслідок пожежі на хімічному заводі французька влада закрила школи та садочки у 13 містах поблизу Руана. Проводяться аналізи забруднення повітря та води в річці Сени. (26.09.2019)

Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом у неділю, 27 жовтня, оголосив у штаті надзвичайний стан через численні пожежі. Перед цим влада наказала понад 200 тисячам каліфорнійців залишити свої домівки, а місцева енергетична компанія відключила від електроенергії помешкання, в яких проживають 2,3 мільйона осіб.

Найбільшу евакуацію оголошено в окрузі Сонома, розташованому на північ від Сан-Франциско, де виїхати в безпечні місця мають понад 180 тисяч осіб, повідомляє агентство новин AP. Поширенню пожеж там сприяє ураганний вітер, швидкість якого сягає 165 кілометрів на годину. Вогонь охопив територію у понад 100 квадратних кілометрів та зруйнував близько 80 будівель.

Сильні пожежі вирують також і в південній частині Каліфорнії. У Санта-Кларіті неподалік від Лос-Анджелеса вогонь знищив 18 будівель. Утім, у цій частині штату пожежу вдалося загасити на 65 відсотках охопленої вогнем території.

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    На жаль, масштабні пожежі у цій південноамериканській країні є регулярними. Вони постійно виникають у засушливу пору року. Утім, серед причин виникнення цього пекла є також і діяльність людини: за даними організацій, які опікуються захистом довкілля, в останній хвилі пожеж винні фермери. Їхній мотив при цьому - звільнити території під пасовища, зокрема для великої рогатої худоби.

  • Лісові пожежі у Бразилії

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    Пожежі є небезпечними не лише для віддалених лісових районів. Те, наскільки лісовий вогонь наблизився до населених людьми районів, засвідчує ця фотографія, зроблена поблизу міста Куяба на південному сході Бразилії. Вогонь лютує загрозливо близько до автомобілів, що їдуть дорогою, яка з'єднує цей регіон країни з сусідньою Болівією.

  • Протести проти уряду Жаіра Болсонару

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  • Лісові пожежі у Бразилії

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    Країни Великої сімки погодили виділення термінової допомоги на загальну суму у 20 мільйонів євро. За рахунок цих коштів насамперед планувалося фінансувати роботи пожежних літаків. Утім, бразильські урядовці відмвилися від коштів іноземних донорів.

    Автор: Даніель Гайнріх


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