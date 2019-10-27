У Каліфорнії оголосили надзвичайний стан через пожежі

Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом у неділю, 27 жовтня, оголосив у штаті надзвичайний стан через численні пожежі. Перед цим влада наказала понад 200 тисячам каліфорнійців залишити свої домівки, а місцева енергетична компанія відключила від електроенергії помешкання, в яких проживають 2,3 мільйона осіб.

Найбільшу евакуацію оголошено в окрузі Сонома, розташованому на північ від Сан-Франциско, де виїхати в безпечні місця мають понад 180 тисяч осіб, повідомляє агентство новин AP. Поширенню пожеж там сприяє ураганний вітер, швидкість якого сягає 165 кілометрів на годину. Вогонь охопив територію у понад 100 квадратних кілометрів та зруйнував близько 80 будівель.

Сильні пожежі вирують також і в південній частині Каліфорнії. У Санта-Кларіті неподалік від Лос-Анджелеса вогонь знищив 18 будівель. Утім, у цій частині штату пожежу вдалося загасити на 65 відсотках охопленої вогнем території.