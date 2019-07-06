У Каліфорнії десятки тисяч людей евакуюють через лісові пожежі

Влада Каліфорнії наказала евакуюватися десяткам тисяч мешканців штату через потужні пожежі, що вирують на північ від Сан-Франциско. Видане в неділю, 27 жовтня, розпорядження про евакуацію стосується в першу чергу мешканців виноробного регіону Сонома, що вважається серцем виноробної промисловості Каліфорнії. Напередодні через наступ полум'я цей район мусили залишити понад 80 тисяч жителів, передає агенція новин dpa.

Попереднє розпорядження стосувалося мешканців 14 населених пунктів, а нинішнє стосується ще двох. Нинішні погодні умови з поривами сильного сухого вітру лише сприяють швидкому поширенню вогню. Крім того, на найближчі кілька днів синоптики не прогнозують жодного покращення.

Лісові пожежі на північ від Сан-Франциско охопили територію площею понад 100 квадратних кілометрів. Хвиля вогню вже насувається на місто Санта Клара, що налічує 165 тисяч мешканців. Влада штату вже попередила жителів міста, що вони мають бути готові до евакуації будь-якої миті.

За даними служби цивільного захисту населення штату, в цьому районі вогнем знищено не менше 77 будинків. Крім того, стихія загрожує знищити ще 23,5 тисячі будівель, застерігають фахівці. На боротьбу зі стихією лише в районі Сонома кинуто близько 2,8 тисячі пожежників та 20 одиниць спецтехніки, передає інформагенція AFP.

Сильні пожежі вирують також і в південній частині Каліфорнії. Повідомляється про потужні лісові пожежі на відстані 50 кілометрів північніше від Лос-Анджелеса. Тут вогонь знищив 16 будівель і пошкодив ще 18 інших. Існує небезпека, що від вогню можуть постраждати ще близько 10 тисяч будівель. Стихія вже випалила територію площею близько 18 квадратних кілометрів. В цьому регіоні так само проводили масштабну евакуацію населення.

Масштабне відключення електропостачання

Тим часом найбільша компанія-постачальник електроенергії в Каліфорнії оголосила, що відімкне від електро- й газопостачання близько 940 тисяч своїх клієнтів. Повідомляється, що цей крок зачепить близько двох мільйонів громадян.

Про загиблих чи поранених у штаті внаслідок цих сильних лісових пожеж поки не повідомляється.

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