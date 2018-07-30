У Каліфорнії вирують лісові пожежі, загинуло семеро осіб

Через пожежі, що вирують у Каліфорнії в окрузі Шаста на півночі штату, загинуло щонайменше сім осіб, повідомив у понеділок, 30 липня, шериф округу Том Босенко. Серед загиблих троє пожежників. Окрім того, загинула 70-річна жінка з двома маленькими онуками, а також невстановлена особа, яка проігнорувала евакуацію та залишилась у своєму будинку.

За даними місцевої влади, загалом було евакуйовано 38 тисяч людей. До боротьби із вогнем залучені понад 12 тисяч пожежників з усієї країни, які намагаються погасити 17 великомасштабних пожеж.

Пожежа охоплює територію в близько 400 квадратних кілометрів. Влада заявляє, що вогонь поступово вдається локалізувати, однак ситуація може погіршитися. Національна погодна служба США попередила, що на початку тижня очікується суха спекотна погода, яка може призвести до погіршення ситуації з лісовими пожежами.

Рятувальна операція в Каліфорнії ускладнюється сильною задимленістю, що суттєво обмежує видимість і спричиняє проблеми з диханням. Влада оголосила в регіоні надзвичайний стан.