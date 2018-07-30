 У Каліфорнії вирують лісові пожежі, загинуло семеро осіб | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.07.2018

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Новини

У Каліфорнії вирують лісові пожежі, загинуло семеро осіб

Кількість жертв пожеж, що вирують у Каліфорнії, зросла до семи осіб. Ситуація може погіршитися через спеку, попереджає погодна служба.

Пожежі в Каліфорнії забрали життя щонайменше семи осіб

Пожежі в Каліфорнії забрали життя щонайменше семи осіб

Через пожежі, що вирують у Каліфорнії в окрузі Шаста на півночі штату, загинуло щонайменше сім осіб, повідомив у понеділок, 30 липня, шериф округу Том Босенко. Серед загиблих троє пожежників. Окрім того, загинула 70-річна жінка з двома маленькими онуками, а також невстановлена особа, яка проігнорувала евакуацію та залишилась у своєму будинку.

За даними місцевої влади, загалом було евакуйовано 38 тисяч людей. До боротьби із вогнем залучені понад 12 тисяч пожежників з усієї країни, які намагаються погасити 17 великомасштабних пожеж.

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Щонайменше 23 особи стали жертвами лісових пожеж, які протягом кількох днів спустошують північ Каліфорнії. Сотні людей вважаються зниклими безвісти. (12.10.2017)

Пожежа охоплює територію в близько 400 квадратних кілометрів. Влада заявляє, що вогонь поступово вдається локалізувати, однак ситуація може погіршитися. Національна погодна служба США попередила, що на початку тижня очікується суха спекотна погода, яка може призвести до погіршення ситуації з лісовими пожежами.

Рятувальна операція в Каліфорнії ускладнюється сильною задимленістю, що суттєво обмежує видимість і спричиняє проблеми з диханням. Влада оголосила в регіоні надзвичайний стан.

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Каліфорнія у вогні: масштаби нищівних пожеж (12.10.2017)

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